基隆市日前爆發校園霸凌及群毆事件，市議員陳冠羽表示，有多位家長向他陳情，質疑警方辦案過程沒收手機及夜間偵訊有違法疑慮。對此基隆市警察局長張樹德回應，當日程序均依法辦理，願意和家長再做後續溝通。（徐佑昇攝）

基隆某國中於5日發生一起校園霸凌及群毆事件，於過程中有旁觀同學拍下影片，基隆市長謝國樑更說重話要嚴辦。但市議員陳冠羽31日於議會質疑，有許多家長陳情，警方在辦案時第一時間就查扣少年們手機，且筆錄作到凌晨，質疑警方違反「刑事訴訟法」等相關規定，過程疑有瑕疵。警察局長張樹德回應，相關偵辦過程依法辦理，也願與家長再進一步溝通。

陳冠羽質詢指出，他接到許多民眾陳情，表示警方在偵辦國中生互毆案件時，少年們的手機第一時間就被警方強制沒收，導致發生事情家長都狀況外，也聯繫不到人，陳並質疑有無合法授權。

陳冠羽還表示，當初偵訊到晚上到凌晨1點多才能離開，甚至很多學生、家長都沒有晚餐可以吃。且依照「刑事訴訟法」相關規定，夜間原則上是不得偵訊，除非有特別原因，並經同意才能持續做筆錄，當時警方是否有取得家長同意？

張樹德則表示，該案警方當下獲報，後先將在場被圍毆的少年帶回，再依據該被毆少年的指認，通知其餘涉案少年陸續到案說明，而且被毆少年家要求調查並提出告訴，所以才聯繫其餘涉案少年與家長。

市警局則說明，為調查案情，案發當下有少年持手機拍攝過程，為了保護被害人有向少年法庭法官請示，警方得檢視少年們的手機，避免影像外流，並非強制沒收手機，過程完全合法；另同仁於製作筆錄時，有向家長們表示，等候製作筆錄時可以去用餐，並沒有要求全程均須留在派出所內，所以沒有強制不讓他們用餐。

至於留未成年少年在派出所製作筆錄部分，在法規的前提必須要家長同意，當時也有經過家長同意，才會作到凌晨；但也因為警方人力不足，且偵辦時調閱影像釐清，才導致筆錄製作時間過長，直到隔天凌晨才完全製作完畢，若有需要會再向家長們進一步溝通說明。