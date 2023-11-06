郭男持水彈槍市場周邊狂射，竟是幫鳥友找走失鸚鵡。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢區幸福市場周邊，今日清晨6點多，有民眾發現一名男子竟持槍不斷朝著天空及大街上射擊，引發攤商及採購民眾恐慌。中壢警分局獲報，1小時內帶回持槍的50歲郭姓男子，他說因朋友鸚鵡飛走，才拿網路上購買的水彈槍循鸚鵡上的GPS沿途尋找，最後也成功讓鸚鵡回到主人手中。警方則說，此舉已經違法，將依法裁罰。

警方接獲報案後發現，郭男持槍射擊被民眾目擊的地點就在幸福市場旁，雖然當時為清晨6點多，但是已有大量民眾在市場採購，引發大眾恐慌，1個小時內循線查獲郭男，他說，因為友人飼養的金剛鸚鵡飛走不回家，為了協助鳥友，才拿網路上購買的水彈槍騎著機車，循著鸚鵡身上的GPS沿途尋找，看到有鳥停在電線桿上，就會開槍把鳥嚇飛，透過此舉可讓鸚鵡在高空中聽到主人的呼喚，最後飛回主人手上順利回家。

但警方發現，郭男射擊水彈槍的角度一下朝天上，一下朝大街上，而且就站在馬路中央，就算水彈槍沒有殺傷力，也嚇壞附近民眾。警方呼籲，如果沒有正當理由攜帶類似真槍的玩具槍在街上行走，有危害安全之虞，依《社會秩序維護法》第63條規定，可處3日以下拘留，或新台幣1萬8000以下罰鍰。