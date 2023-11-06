關於霸凌，往往經常遭社會大眾視為成長過程中一段不足掛齒的小插曲又或普遍常態，然而對於當事者而言卻極為可能是終生難以磨滅的陰影。一名網友發文指稱日前偶遇學生時期霸凌自己的加害者，對方熱情過來打招呼，見她毫無反應甚至反諷「死魚眼」，令網友忍不住懷疑：「為什麼霸凌者沒有報應？被欺負的人卻要一輩子活在陰影下？」

原Po前（4）日於爆料公社發文，稱近日偶遇學生時期曾經霸凌她的人，當時已經躲進櫃檯，未料對方仍過來打招呼，甚至熱情向其友人介紹二人是國中同學。該霸凌者見網友無意互動，竟向旁邊友人數落稱她從前即這副模樣，還說網友即因如此，當時才會取外號為「死魚眼」。

原Po進一步表示，「死魚眼」是她這輩子最不想再聽到的綽號，關於二人該段偶遇的後續，霸凌者甚至將她硬拉出櫃檯熱情聊天，讓她忍不住渾身顫抖。她自認沒用，但聽說對方目前是微商代理、每月淨掙2.30萬就愈發自惱，「為什麼霸凌者沒有報應？而被欺負的人卻要一輩子活在陰影下？」

另，原Po也委屈指出，霸凌者當時離開後，店長稍早時見二人氣憤不對，於是好奇向她問起情況。網友全盤托出，卻遭店長反笑：「是妳自己不堅強，被欺負也是活該」；她最後無奈淚歎，「檢討被害者已經變成社會氛圍了嗎？如果是她遇到，也能這麼灑脫？」

該貼文一經曝光，網友紛紛湧入評論區，留言稱：「你的人生被他人惡意給衝擊到，但他人終究會離開，所以努力堅強起來，你值得更好的自己、更好的對待自己。沒人在乎你的時候，要好好在乎自己」、「那些人心裡有病，可能光鮮的背後也是蠻悲慘的，誰知道她下一秒還是將來會發生什麼」、「自己要學會堅強，因為沒人可以替妳勇敢自己要學會堅強，因為沒人可以替妳勇敢」、「活出自己比較重要」。

不過也有另一派網友同時逆風表示：「都成年人出社會了....還硬要牽拖以前霸凌」、「可憐之人必有可恨之處，你這樣一輩子不會有什麼洨出息」、「他買東西，很熱情打招呼，哪部分霸凌妳了？」、「被霸凌者總是有那麼多小劇場」、「人家都熱情跟你打招呼你還在躲，被霸凌真的不意外，就是沒有社會化啊」。