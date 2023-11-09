台灣將邁入超高齡社會，失智人口逐年增加，根據衛福部統計推估，到了2030年，我國失智人口將成長超過50萬人，是值得重視的議題。對此，新北板橋原力復健診所主治醫師王竣平提醒，日常只要多加留意12項危險因子，包含社交接觸少、過量飲酒、缺乏身體活動、糖尿病等，就有機會降低4成失智症風險。

王竣平在臉書專頁「疼痛科＆復健科-王竣平 專科醫師」發文表示，失智不僅可能失去工作能力，嚴重還會失去生活自理能力，甚至「失智失蹤」會演變成社會問題，對於進入高齡化社會的台灣來說，是不可忽視的衝擊。

談及失智症該如何預防，王竣平整理出下列12項可改變的危險因子，佔全球失智症患者40％，只要多加留意，就可預防或延遲罹病的機率：

●教育程度低：45歲以前，若教育程度較低，會影響到認知儲備。

●高血壓：針對失智症，45～65歲的收縮壓建議控制在130毫米汞柱或以下。

●聽力障礙：建議有聽力障礙者使用助聽器，否則聽到的聲音少，也可能會減少大腦刺激。

●吸菸、空氣污染：不管幾歲戒菸，都被認為可以降低風險，二手菸也不可輕忽，所以一定要小心謹慎。

●缺乏身體活動、肥胖：45歲以上保持運動都可降低失智症，可能是因為透過降低肥胖、心血管疾病、糖尿病來預防。

●憂鬱：憂鬱會導致失智症，但反過來失智症也可能導致憂鬱，兩者會互相影響。

●糖尿病：糖尿病會影響腦部血管健康，是失智症潛在的風險。

●社交接觸少：社交接觸多的人，比社交界處少者，得到失智症的風險較低。

●過量飲酒：會引發早發性的失智症及65歲以上的失智症。

●腦部外傷：腦部損傷可能會造成早發性的失智症，要盡量減少年輕時的頭部損傷。

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