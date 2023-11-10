北投警分局許姓隊長對女警說「事情沒做完、吃什麼飯！」，氣得女警身體不適送醫檢查，北市議員侯漢廷3日質詢北市警察局局長張榮興，要求啟動霸凌調查程序，但經過1周，北投警分局以許隊長工作表現優異，歷此事件已深切檢討，予以告誡，並稱女警自己不申訴，未啟動調查，全案疑遭「河蟹」，侯漢廷辦公室表示，未收到正式報告，將會持續追蹤。

全案起因北投警分局偵查隊辦理犯罪預防業務人員出缺，分局在沒有詢問個人意願情況下，將永明派出所女警調整至偵查隊，女警9月底報到後，連續多日加班到凌晨，10月4日上午進辦公室工作，一直到傍晚都未進食，下午5點多外出用餐，5點41分接到許姓隊長的電話，電話中稱「事情沒做完，吃什麼飯！」

分局內部指出，許姓隊長因接獲大隊電話，要求更正議員詢問資料，基於公務急切，5時58分再次打電話給女警，期間又接到上級單位催促，6點9分再次致電，連打3通電話要求女警返隊。

女警回到隊上，許姓隊長將公文拋在她辦公桌並稱「寫這什麼東西！」女警自覺受到委屈，躲到廁所啜泣，不敢讓隊上同仁知道，經過5分鐘，自覺頭暈目眩，趕緊回到座位休息，一旁同仁見狀，發現她流淚痛哭，一直喘氣，呼吸狀況不正常，6點50分通知救護車到分局將女警送醫，經醫師診療為突發性腎上腺素激發，過度換氣並無大礙。

30多歲女警已於同月11日調整回永明派出所服務，同事表示她業務能力很強，與同事相處和睦，並非推諉卸責之人，配合分局人事調整到偵查隊辦業務，沒想到被言語霸凌，事後她因心理陰影不願再提，結束近半個月的「偵查隊歷險記」。

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