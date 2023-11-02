藍白10月31日密會內容昨（1）日曝光，但雙方對總統人選如何產出仍無共識，民眾黨總統參選人柯文哲甚至撂話，國民黨應提出明確方案，否則沒有下次見面的必要。對此，柯文哲Line官方帳號前管理員吳靜怡認為，柯現在開啟了兩台車準備對撞，看誰先轉彎，誰就輸掉遊戲的「膽小鬼賽局」，但這麼做，國民黨不僅不怕，甚至還不會輸，因此她奉勸柯，應趕快轉彎、跳車。

柯文哲昨召開記者會稱，國民黨應提出明確方案，否則沒有下次見面的必要，而據了解，國民黨總統參選人侯友宜也當面告知黨主席朱立倫，周五是藍白合談判的最後期限，過了之後就不用再談了。不過，柯文哲昨深夜在臉書發文稱，只要方法公平、符合程序正義，在選票上誰正誰副，他都會接受，柯也提到，這次整合即便看似觸礁，但大家不用擔心，經過幾次會談，他與朱立倫都認同，台灣必須進行第三波民主革命，會協力促進憲政改革、終結有權無責的政治體制，謹守財政紀律。

吳靜怡今早在臉書發文表示，現在柯文哲就是在時間緊迫的狀況下，開啟了「膽小鬼賽局」，他「開著一台TMD」，而侯友宜「開著一台KMT」，兩台車在一線道準備進行急速對撞，就看誰先轉彎，誰就輸了遊戲。

吳靜怡指出，然而，柯文哲忘了，他的對手侯友宜是警察出生，最不怕的，就是這種對撞或飛車賽局遊戲，尤其，在已經進入「政黨協商」的情況下，還大聲嚷嚷、要全民調才公平，這樣的行為簡直就是賴皮鬼。

吳靜怡認為，民眾黨的政黨實力像是電動機車，國民黨的則像是百年蒸氣火車，如果真的要對撞，反而是國民黨不會輸，「這一步柯文哲算錯了」，她奉勸柯，應趕快轉彎、跳車。