藝人大S（徐熙媛）與汪小菲2021年離婚後紛爭不斷，雙方隔空交火，9日大S的經紀人廖瑋琪透露訊息攻擊汪小菲，群策法律事務所則發出聲明，原文如下：

茲就廖瑋琪女士於10月9日發表聲明指控本所當事人汪小菲先生「一邊詆毀大S又一邊示愛，利用公眾媒體以「愛」之名，捏造不實，企圖干擾法庭審理。」云云，特代本所當事人汪小菲先生聲明如下：

一、本件係受本所當事人汪小菲先生委任意旨辦理：

二、據當事人到所委稱：

1.雙方離婚後，本人仍持續聘請司機與保母照顧孩子與徐熙媛女士，特別是徐熙媛女士身體狀況仍須旁人協助，長期付出至今，有相關證據禁得起考驗。

2.本人均配合法庭要求進行相關程序，多次回到台北陪伴與照顧孩子及配合法庭要求參與相關庭期，從無干擾法庭審理之行為。

3.徐熙媛女士最近染疫，身體狀況更為欠佳，極需旁人照料。本人叮囑保母司機持續協助，這是為人應有之情義。廖瑋琪女士竟指控本人一邊詆毀大S又一邊示愛，嚴重偏離事實，影響本人聲譽甚鉅。

4.廖瑋琪女士身為徐熙媛女士之長期合作夥伴，對於上開情況應相當清楚，竟對本人作出不實指控。特此委任律師聲明上開事項，並請廖瑋琪女士於3日內就上開不實聲明公開道歉，否則本人將檢附相關證據，委任律師向檢察署提出妨害名譽之告訴，以維護合法權益。」

三、特此，代本所當事人汪小菲先生聲明如上。