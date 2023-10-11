中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」林襄近年來人氣直線上升，又有著「超人氣啦啦隊女神」的別稱，獲得不少粉絲的支持。近日，她在球場上與粉絲們合照時，身旁竟有一個異常顯眼的「醜照」應援板，讓粉絲們看了忍不住笑翻，還敲碗出周邊。對此，林襄也幽默回應了。

林襄日前被爆出與小4歲的樂天桃猿棒球員馬傑森的戀愛消息後，關注度不減反增。近日，她與其他樂天女孩受邀出席球場活動時，有粉絲在觀眾席上拿著一個巨大的應援看板，上面是林襄扮起鬼臉，撐大雙眼及鼻孔，還做出疑似鬥雞眼的表情，模樣十分逗趣。對此，林襄本人也被吸引，還特地與看板合照，事後相關照片也放在社群上供未能到場的粉絲欣賞。

樂天女孩近日在官方臉書「Rakuten Girls」曬出林襄與粉絲們合影的照片後，短短時間內便吸引諸多粉絲前來朝聖，笑說：「那個大頭照出週邊應該會賣爆」、「這個襄民(林襄粉絲名)似乎想讓全世界都知道林襄沒有偶包」、「我有合照到！開心。」對此，林襄也幽默回應：「妳會買嗎？」大方回應。

事實上，林襄今年8月傳出熱戀樂天球員馬傑森，兩人被拍到牽手約會，並返回女方家過夜，甜蜜模樣羨煞旁人，對於被問及戀情一事，她除了低調認愛之外，更向外界喊話：「希望大家可以給我們一些時間和空間。」