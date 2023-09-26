在MOMO購買DARLIE好來指定品項，送馬克杯加湯匙組。（DARLIE好來提供／朱世凱台北傳真）

品牌透過聯名拓展能見度是常見行銷手法，其中跨界合作玩噱頭總能吸引社群關注度。麥當勞就攜手動漫《七龍珠Z》推全台限量10萬包的「七龍珠Z角色盲卡包」；牙膏品牌DARLIE好來則聯名《SPY×FAMILY間諜家家酒》推限量周邊，以乘載多數人共同回憶的經典動漫，吸引忠實粉絲上門。

麥當勞聯手《七龍珠Z》於27日起首度推全台限量10萬包的「七龍珠Z角色盲卡包」，每包內含4張隨機超人氣角色卡，凡於餐廳或得來速購買任何產品(不含醬包及其他非單獨銷售產品)，並加價89元即可擁有。此外，更有超經典角色悟空、弗力札及神龍霸氣現身餐點包裝。10月11日起購買麥當勞分享盒加點指定飲品買一送一，或以歡樂送購買分享餐，就送限量「七龍珠Z撲克牌」。

DARLIE好來全亮白系列產品線持續拿下亮白牙膏銷售第一，為回饋消費者，自26日起於MOMO購買指定品項，就送《SPY×FAMILY間諜家家酒》馬克杯＋湯匙組（限量5000組）；此外，任選購買DARLIE好來商品且消費滿999元，再送毛巾（限量700條）。