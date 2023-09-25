肉大人環遊世界海鮮盤。（肉大人提供／吳娮翎台北傳真）

肉旨房特製牛肉漢堡排麻辣麵。（肉大人提供／吳娮翎台北傳真）

復興空廚餐飲品牌「肉大人」全新菜即日起正式上線，業者以「成為世界發酵食材與火鍋文化的個性餐廳代表」東區開幕後，吸引了許多熱愛鍋物與美食的消費者造訪，為了提供更新鮮更有變化的食材，「肉大人」全系列肉品增量50％，加入了以環遊世界為元素的世界好肉套餐與環遊世界海鮮拼盤，搭配與直火板前肉排專賣店「肉旨房」打造的限量商業午餐。

肉大人在今年重返餐飲市場後，主打酸白菜伊比利豬肉鍋、蒜頭釀去骨雞腿鍋、泡椒麻辣和牛鍋、麻辣豬腳、肉大人香腸冰之外，肉大人沒有忘了對於肉品熱愛的初衷，為了讓消費者有更完美的選擇，業者特地推出網羅美國無骨牛小排、澳洲M8和牛、西班牙伊比利豬梅花與台灣在地的究好豬五花的世界好肉套餐，搭配主廚精心挑選包括明蝦、干貝、鱘龍魚的環遊世界海鮮盤，並與肉旨房聯名推出的全新商業午餐，除了兩種主廚精選小菜、1顆洗選蛋之外，強強聯手，囊括兩大餐飲品牌之特色，包括酸菜白肉湯、起士煙燻豬肉漢堡排肉燥飯或特製牛肉漢堡排麻辣麵，都在聯名菜色之列。