巨宇翔董事長許維翔指出，KITKAT是一個以年輕消費族群為訴求的巧克力品牌，常以創新著稱採季節限定行銷方式，在特定市場銷售，成功引起話題，並且培養出廣大追逐新口味的品牌粉絲。而DINGTEA薡茶自創立以來，秉持「尊重、服務、專業、創新」的經營理念，一直致力於全面的產品研發及創新，以不被取代的新鮮感，給予消費者更多更新的味覺享受；雙方的品牌行銷策略與創新的商品開發思維，不謀而合，相信透過合作，可相互加持品牌力道，使客群產生流動與重疊，將為雙方帶來雙贏的局面。

巨宇翔旗下手搖茶飲品牌「DINGTEA薡茶」與台灣雀巢開啟聯名合作，此次合作是由雀巢瑞士總部專業餐飲事業認可支持的聯名活動，巨宇翔選定雀巢專業餐飲全球最暢銷巧克力品牌「KITKAT」商品，以KITKAT巧克力抹醬專用原料，獨家開發多款巧克力系列飲品，期同步圈粉「DINGTEA薡茶」與「KITKAT巧克力」的消費族群，雙方共同擴大品牌消費生態圈。在雙方的聯名合作下，巨宇翔將以KITKAT巧克力抹醬製成專用「濃黑巧克力風味糖漿」，並將於DINGTEA薡茶全球門市運用於飲品調製製作出多款獨特飲品。

巨宇翔表示，現已規劃整年度飲品，預計會推出全新飲品類別「KITKAT巧克力系列」，在菜單上常態性銷售，並會依照季節性、特殊節日，持續推出季節限定奶茶/冰沙飲品，聯名商品將會融合兩個品牌的特點和風格。