吳宗憲調侃林襄是愛情遲緩兒。（中天綜合台提供）

已婚的愛雅也曾遇過渣男。（中天綜合台提供）

中天《小明星大跟班》下周一（16日）晚間10點播出「男人的嘴騙人的鬼！不管到幾歲都愛說大話」，女神林襄曾遇過花心男，表示交往前就有聽過對方不好的風評，但仍遭洗腦，「他一直告訴我，他為了我都改了。」

林襄敘述當時男方去練舞，回家之後發現他身上有一些看起來就是眼影、臥蠶的亮粉，問他練舞為什麼會有女生的妝在身上？結果男友竟說「剛去跳亮粉舞」，林襄想聽對方怎麼掰下去，就問他「那舞要怎麼跳」？沒想到，男友竟邊灑亮粉邊跳給她看。

在場來賓聽了都覺得男方的解釋荒謬到無法置信，林襄則笑認是戀愛腦，不想往壞的地方想，就暫時相信他去跳亮粉舞，她無奈說：「但後來分手才知道，原來我們在一起時，他都有去亂搞。」

這經歷讓王偉忠都聽不下去：「我覺得林襄的智慧要增加一下。」吳宗憲也忍不住調侃她是「愛情遲緩兒」。

愛雅也自認戀愛腦，另一半說什麼都信：「我很容易被說服，我遇過最誇張的是，這個男生跟身邊每個女生都很好，所以曖昧時我就先說我只有一個要求，就是盡量不要聯絡有過『關係』的女生，但有幾次被我抓到，他就開始告訴我一堆佛家思想，像是『每個女生對我來說都是一樣的，所以妳不要太拘泥這些小情小愛』。」

主持人吳宗憲一聽傻眼吐槽：「其實他只要講4個字『雨露均霑』即可。」愛雅則笑說男方還真用過類似的藉口：「他後來有一次沒回家，我就趁他洗澡時偷看他手機，抓到他一夜情，我問他到底為什麼這樣，他就回我『一切眾生平等』。」