陳漢典已經出道18年。（羅永銘攝）

陳漢典希望能讓觀眾他的真實面貌。（羅永銘攝）

陳漢典認為自娛娛人很重要。（羅永銘攝）

陳漢典私下沉穩，跟舞台上截然不同。（羅永銘攝）

出道18年的陳漢典，第6度以《綜藝大熱門》與吳宗憲、Lulu黃路梓茵一同入圍金鐘58的綜藝節目主持人獎。每次入圍都會準備得獎感言的他，坦言很想拿到金鐘獎，「我當然想，但沒有的也沒關係，入圍就是一種肯定」。

他說，Lulu在去年得到金鐘獎，他就成為入圍最多次卻還沒得獎的主持人，「老實說，還是會有得失心，每一次都多增加一點失落，我捫心自問『想不想得獎？』一定想啊，而且我需要金鐘獎鼓舞我繼續往前，金鐘獎是有重量的，可以鞭策我繼續往前做到最好，把演藝圈的任務完成」。

他感激主持《綜藝大熱門》10年，他們3人對節目的初心都沒有改變，他尤其佩服吳宗憲數十年來，依然對主持工作充滿熱情，每次站上舞台就像個小男孩，有用不完的精力，「憲哥都當阿公了，心裡還是住著一個幼稚、中二的國中生，我也因為他深刻體悟，唯有保持初心、童心，才能繼續服務觀眾」。

出道18年，陳漢典已經從22歲的懵懵懂懂，到現在要進入40歲，他說，這些年來最感謝的就是前輩們對他無私照顧，也多虧觀眾支持，不然他不一定能走到現在，「如果得獎，我最想要上台感謝一路上照顧我的貴人，我始終沒有忘記他們」。

談到這些年的轉變，私下不比舞台上好動的他發現，他必須自在才能變得更有魅力，「我覺得我在主持、表現『本我』這方面太過害羞了，以前的《大悶鍋》、《康熙》是表演，有個角色套在我身上，但《大熱門》就是本我、是陳漢典本人。經過這10年也夠了，我希望接下來能讓大家看到最真正的陳漢典」。

陳漢典熱愛表演，也從這之中得到許多成就感和快樂，經過這些年，他也漸漸找到平衡點，不會像小丑一樣，一定要獲得認同才行，「沒人理解我， 我也會覺得很好玩，但如果有一個人理解我，我就會更開心，這就是附加價值，自娛娛人很重要」。