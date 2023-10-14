在吳宗憲（中）的帶領下，坤達（左）、KID的主持功力日漸成長。（資料照片）

曾國城主持的《一字千金》，幾乎年年入圍金鐘獎。（資料照片）

陶晶瑩（右二）與黃偉晉（左起）、曹佑寧、郭書瑤、許富凱以《哈囉！毛小孩》入圍金鐘獎。（資料照片）

嚴藝文（左起）、楊貴媚、鍾欣凌首度搭檔主持《老少女奇遇記》就入圍金鐘獎。（資料照片）

星座老師白瑜針對今年金鐘獎各組「益智及實境節目主持人」進行分析。（經紀人提供）

第58屆節目類金鐘獎頒獎典禮20日於國父紀念館舉辦，本報特別邀請「星座女神」白瑜以入圍藝人的生日及頒獎典禮當天星象分析，預測「益智及實境節目主持人」將獎落誰家，直言得獎機率最高的依序為《飢餓遊戲》、《綜藝玩很大》、《一字千金 筆武大匯》。

《飢餓遊戲》孫協志、王仁甫、許孟哲、峮峮、蔡黃汝

《飢餓遊戲》時隔5年再入圍，得獎呼聲極高。主持群中的孫協志為雙魚座，白瑜表示，孫協志金鐘盤金星合相火星處女落入10宮，對其他主持人而言，就像靠山一樣可靠，是節目的靈魂人物。

處女座的王仁甫，金鐘盤太陽天秤合4宮，金鐘盤水星處女合相本命土星處女，多年來的努力、付出將被看見，他有趣又溫暖的特質，也常帶領觀眾透過節目省思各種觀點。

獅子座的許孟哲，金鐘盤太陽天秤落5宮，他在節目中的收放自如、快速成長都將讓評審刮目相看。

天蠍的蔡黃汝，金鐘盤太陽天秤落2宮，對任何事都很有想法，是節目中連結所有人的重要角色，創造無限可能的她，努力更讓大家有目共睹。

牡羊座的峮峮，金鐘盤太陽天秤合9宮，金鐘盤木星天秤合天頂，不僅為節目帶來活力，也吸引網路觀眾目光，吸引不少受眾群，積極陽光的風格，為大家帶來能量。

《綜藝玩很大》吳宗憲、KID林柏昇、謝坤達

第6度入圍的《綜藝玩很大》，由出道40年的吳宗憲領軍，帶領KID、坤達主持。白瑜說，吳宗憲星座天秤，金鐘盤太陽天秤合天頂，木星天秤落10宮，行雲流水的主持功力，把主題恰如其分的串連到每一位來賓，無私的讓每位來賓被注視，也為觀眾增添樂趣。

雙魚的KID ，金鐘盤太陽天秤落入5宮，別出心裁的觀點，總替節目製造高潮，他本命盤海王星摩羯7宮，擅長輔助的合作，重視團體效果多於個人表現，主持功力日漸深厚，是大家有目共睹的。

同為雙魚座的坤達，金鐘盤太陽天秤落入4宮，有深入溝通的洞察力，本命盤太陽雙魚10宮合天頂，有表演者的天賦特質，內外兼具，外加本命盤南交點7宮，是非常好的搭檔合作者，多瞭解自己有助於主持功力的增強。

《哈囉！毛小孩》陶晶瑩、許富凱、郭書瑤、黃偉晉、曹佑寧

暌違6年主持電視節目的陶晶瑩，首度挑戰實境節目就入圍金鐘，可見主持功力深厚。白瑜說，天蠍座的陶晶瑩本命盤太陽天蠍合天頂，有領導力、思維獨立、開闊、包容力強、擅長與人相處，且她優於常人的主持天賦，在面對新型態節目時，即使是全新的挑戰，依然行為表現大於語言表現，讓人相當欽佩。

處女座的許富凱，金鐘盤太陽天秤落10宮，水星處女合天頂，本命盤太陽處女合天頂，這讓他快速思維、獨特視角的主持潛被看到，主持功力也日漸深厚。

巨蟹的郭書瑤，金鐘盤金星合火星處女落入11宮，落落大方有質感，對各項事物總是熱情有活力，她的思維靈性及透徹感，也隨著主持，越來越有自己的想法和個人特色。

黃偉晉為牡羊，金鐘盤太陽天秤、水星處女合天底，溫暖又靈活有趣的特質，呼應本命盤太陽水星牡羊合天頂，他是擁有難得的歡樂型主持才華，之後可多往主持界深入發展。

金牛座的曹佑寧，本命盤太陽金牛和天頂，適合主持國外行腳節目、也適合介紹各國美食，他金鐘盤太陽天秤落入3宮，細膩而溫和的風格深受觀眾的喜愛。

《一字千金 筆武大匯》曾國城

水瓶座曾國城，前年曾以該節目打敗眾敵奪下金鐘獎，這次能否再奪獎，備受矚目。白瑜認為，曾國城的本命盤太陽水瓶10宮和天頂，金鐘盤太陽天秤落入5宮，別出心裁的主持風格和出其不意的論點，讓人在歡笑聲中學習到知識，讓學習成為一場饗宴。

《老少女奇遇記》楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文

楊貴媚首次擔任製作人，邀請閨密鍾欣凌、嚴藝文一起造訪台灣5地挖掘「憨人」。處女座的她，本命盤太陽處女10宮，金星處女10宮，水星處女合天頂，不管表演還是主持，都有一套嚴格但經得起考驗的表達方式，也因為她多年來紮實且勤奮地累積觀眾緣，讓節目深受評審青睞。

獅子座的鍾欣凌，金鐘盤太陽天秤落入11宮，個性溫暖，總能用觀察力顧及大家的需求、感受，再加上她本命盤太陽獅子合天頂，所以在節目中用合作的角度、樂觀的態度，讓觀眾感受到如家人般的氛圍。

天蠍座的嚴藝文，本命盤太陽天蠍合天頂，有哲學思維、也有敏銳的觀察力，具備演員的強大體驗、共情能力，也有主持的洞察力，水星射手10宮，能協助把個性特質透過長期的學習磨練而發揮的出色。