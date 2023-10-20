本土天王「憲哥」吳宗憲稍早隨KID、坤達等《綜藝玩很大》二度登上金鐘獎星光大道紅毯，曾口誤爆料柯佳嬿懷孕的他，稍早再度點名在家看電視的柯佳嬿趕快再生個「小坤達」，讓一旁坤達立刻收起笑臉，表情尷尬，吳宗憲可能察覺自己又口誤，立刻補說：「別人生小孩關我什麼事啊？」

坤達稍早在紅毯說，自己出門前老婆柯佳嬿特別把自己前幾年得到的2座金鐘獎獎座拿出來讓他摸摸看，希望幫他招來好福氣，坤達則回：「好！我知道了」，吳宗憲則說，除此之外，希望在螢幕前幫老公打氣的柯佳嬿也加油，「給我一個小坤達好不好」，接著澄清自己只是開玩笑。

一旁的巴鈺則問如果坤達生小孩是否也要包200萬？吳宗憲阿莎力說：「200萬就200萬」，但強調這是別人的事，又掀起催生話題，上個月吳宗憲便在記者會開玩笑，稱坤達要當爸爸了，因為柯佳嬿已經「懷孕2天」，讓一旁的坤達說回家要等著被罵，坤達經紀人則駁斥說：「懷孕兩天是要怎麼知道啦，憲哥開玩笑的」。

坤達2017年與柯佳嬿結婚，先前柯佳嬿一度遭誤傳「堅持不孕」，讓她忍不住跳出來說根本沒說過這樣的話，從字面上會誤解她這輩子篤定不懷孕當媽，但實際上她只是回答：「目前沒有」，意思天差地遠，而柯佳嬿先前就曾正面回擊網友勸她去凍卵，直說：「跟你沒關係吧？幹嘛擔心別人卵子。」