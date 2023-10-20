吳姍嬬小露酥胸。（中時攝影中心提供）

鹿希派陪姐姐走紅毯。（中時攝影中心提供）

吳姍儒（Sandy ）今（20）日和弟弟鹿希派一起走金鐘紅毯，吳姍儒禮服從胸口開到肚臍、小露性感，她做足安全措施，還透露罩杯比親餵時稍微小一些。

鹿希派被謝和弦爆金鐘結束後要去夜店，他當場否認說：「有人問我，但我沒有要去。」要當姐姐幸運物？吳姍儒趕緊說：「他是來幫我擋煞的。」

拿獎有信心？吳姍儒直言完全沒信心，「如果得獎會很高興，如果沒得獎就超難過離開。」還轉頭跟弟弟說：「如果沒有得，你晚上要不要去夜店？」笑翻眾人。