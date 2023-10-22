《女外科》劇組在慶功宴上合影。（羅永銘攝）

蘇瀅奪下新人獎。（羅永銘攝）

蔡昌憲（左起）、米可白、安心亞合影。（羅永銘攝）

蔡淑臻主演、製作的《村里來了個爆走女外科》榮獲視后、導演、最佳戲劇節目等大獎。蔡淑臻在典禮前非常渴望得獎，但上台領獎時卻很淡定，慶功宴上蔡淑臻解釋：「我很淡定是因為我練習很多遍。」

蔡淑臻至今入圍女主角獎4次，這次終於奪下獎項，她平靜地說：「就把戲拍好，有入圍就是額外的收穫，主要是喜歡角色、享受拍戲過程。」但她在後台看到劇組陸續拿下導演獎、節目獎反而感動得哭了，得獎後怎麼慶祝？「最想好好休息，明天要下高雄拍戲。」

蔡淑臻和爭奪視后失利的安心亞在慶功宴狹路相逢，但非常大器的大擁抱。安心亞雖爭后失利，卻被評審長唐美雲大力稱讚，她開心說：「沒有入圍不會扼腕，但看到美雲姊稱讚很開心，得到這個讚美很滿足這樣就夠了。」倒是蔡昌憲和米可白在旁替她叫屈，安心亞：「真的不會扼腕，當然希望被肯定，但沒有就繼續加油，心情交給宇宙。」

朱軒洋這次雖然無緣入圍男主角獎，但他陪著蔡淑臻和劇組一起走紅毯、上台領獎，製作人笑說：「他是來報恩的。」朱軒洋也很喜歡這部戲，所以就跟著劇組一起來，自己沒入圍他也不會失望。朱軒洋：「今天最開心就是看到蘇瀅上台拿獎。」《村里來了個爆走女外科》第2季預計明年開拍，製作人說目前還在趕工中，屆時會劇情會跳脫原創漫畫，是完全新的劇情，「我們也有寫朱軒洋的角色。」

朱軒洋一離開柴智屏公司，有多間經紀人搶著簽約，最後他成為周渝民同門師弟，中間仔仔牽線？「應該多少跟仔仔有關，之前和他在《逆局》合作，最近有聯絡上，聊滿多的。」經紀人表示朱軒洋和仔仔感情很好，會同門全是緣分。

而米可白首度入圍就得獎，她在慶功宴上超嗨，被問到前男友和前夫有沒有恭喜她，她滿臉通紅地說：「全部都有恭喜我。」