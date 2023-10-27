胡語恆（前）與尹茜蕾在拍攝《少男少女》前都是素人。（華納兄弟提供）

由新銳導演許立達聯手《緝魂》監製唐在揚打造的《少男少女》，是以台灣鄉鎮現況為原型的原創故事，透過未成年的少男、少女作為故事主角，述說為了離開而踏上一場不能回頭的旅程。片中由怪物新人胡語恆挑大樑演出少男，毫無演戲經驗的他，14歲第一次演戲即獲第60屆金馬獎「最佳新演員」的入圍肯定。

胡語恆在拍攝《少男少女》時年僅14歲，正是課業繁忙的國二生，在選角公布後毅然決然暫停學業，全心投入至拍攝中。參演《少男少女》也是胡語恆至今做過最瘋狂的事，他表示：「一開始接到邀請時非常興奮，但也有擔心學業會不會被影響到，後來覺得不用想那麼多，直接演下去就對了！」

毫無表演經驗的胡語恆，在拍攝期間也有很多需要克服，導演許立達對他的幫助很大，他表示：「導演就像是老師，很容易相處也很好聊天，也很有耐心的指導我，我覺得他就像是很嚴謹又不失溫柔的大哥哥。」提起少男的選角，導演許立達也分享：「胡語恆在試鏡時，聊到最多的是女人（管罄 飾演）這個角色，反而不是他自己可能要演的角色少男，這讓我覺得他是最有可能可以理解少男與女人間複雜情感的人選。」

片中少男、少女（尹茜蕾 飾演）最主要的代步工具是腳踏車，但對胡語恆來說，騎腳踏車卻是最大的挑戰，因為他本人竟然完全不會騎。胡語恆表示：「說實話，我原本完全不會騎腳踏車，但發現劇本有很大一部份都要騎腳踏車，還要載少女。我花好幾個月的時間練習，還甚至撞到車子…完全從不會練到會。載少女的時候壓力超大，尹茜蕾是運動細胞比我好很多的人，我很怕她嫌我騎太慢。」尹茜蕾年紀與胡語恆相仿，兩人相處起來輕鬆自在，拍攝時能不約束自己、盡情發揮。