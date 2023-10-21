台南市警方21日凌晨1時許在中西區中成路查獲1件酒駕案，涉案的少女年僅15歲，來警局探望的竟是姑姑而非母親，揭少女2年來涉及逃家、性侵等連串荒唐、叛逆行徑，竟都與原生家庭問題有關。

少女幼年因生母打罵管教，母女感情疏離，父親過世又與母親有關，3歲時轉由姑姑養育，她長大後自認被母親棄養，更加無視管教，青春期十分叛逆。

少女就讀國中後，不斷與異性發生關係，換取對方保護，認為在校園「有大哥罩」而在同儕間感到自豪，今年才就讀高1，已有多次兒少性侵紀錄，除了被同學爆料出來，還曾有不堪的性愛影片被傳上網路，數度出入警局。

姑姑年紀漸大，又同時教養自己與親人託付多位子女，對少女荒唐行徑感到身心俱疲，每次發現少女翹家搞失蹤，只能報案請警方協尋，少女卻不以為意，成為當地警方與台南市社會局列管的問題對象。

念高中後，少女靠著在飲料店打工，自行在外租屋，行徑更加不受拘束，21日下班與同事到KTV歡唱飲酒，騎著機車回家，剛發動不久就被警方盯上取締，酒測值0.45毫克，被抓到警局。

姑姑帶著2個幼童再到警局探視少女，對警無奈表示無力管教，未來不是自己先病倒、就是姪女先入獄。這次面對酒駕罰金更無力支付，警方已找社工到場，尋求社會協助支付罰單。

警方告誡少女，隨意與人發生關係一旦懷孕，親友絕對無力幫忙養育，將變嚴重的社會問題。

台南市家防中心表示，家長平常可透過親職教育課程或活動，加強親子互動的信任感，發現青少年有偏差行為時，勿公開責備少年，應主動尋求專業單位的協助，並透過定期訪視關懷或體驗性活動，陪伴青少年度過這青澀的階段。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。