幻藍小熊共有9位成員，左起XXIN、Bido、毓、采甄、Vicky(下)、許媛媛、Nico(下)、采甄、Ayeon、容容。 （天空娛樂提供）

幻藍小熊由9 位成員組成：許媛媛(左起)、XINN、Ayeon(阿勇)、Nico、采甄、毓、容容、Vicky、BIDO。（天空娛樂提供）

女團真人秀節目《未來少女》於上週收官，表現最為亮眼的「幻藍小熊(GENBLUE)」今(10／16)正式宣佈推出紀念專輯《FOR YOU》。有趣的是，比賽過程中最令成員印象深刻的竟是偷吃零食的快樂！隊長容容笑說：「公司的體重管理非常嚴格，所以偷吃的時候都在看老闆跟經紀人有沒有在附近，吃得很緊張。」

幻藍小熊由9位女孩組成，分別是XXIN心茗、容容、BIDO、許媛媛、毓、Nico、Vicky，特別的是也有來自日本混血的采甄及韓籍的Ayeon阿勇，平均年齡僅18歲，她們在《未來少女》首集就以〈CHECKMATE〉驚艷觀眾，而後更在節目中屢次拿下高分。

節目於上週播出最後一集，幻藍小熊以新歌〈夢想塗鴉冊(Color Paper)〉唱出她們一路以來懷抱夢想的心聲，這首歌曲是前韓國女團IZ＊ONE的隊長權恩妃作曲，對於能與前輩合作，幻藍小熊都表示受寵若驚，相當珍惜這次難得的機會。

而提到比賽過程，成員們皆表示無論心態或舞台經驗都讓她們成長許多，最難忘的是，以超嚴格「體重管理」聞名的幻藍小熊團隊，因為每天進公司都需要量體重，於是她們在飲食上十分節制，隊長容容自首表示有幾次在錄影期間真的忍不住誘惑「偷吃」，BIDO更因為未達標準體重，一度無法上台演出，成員們爆料其他團體因為看到她們一副想吃零食的模樣，因此會偷偷餵食！容容笑說：「每次偷吃時，都要回頭看老闆跟經紀人有沒有在看，趁他們不在附近的時候多吃幾口。」

Ayeon也說：「每次拍攝的時候，其他隊總是把很多零食放在椅子後面吃；因為要減肥，所以其他姊姊們要給我們零食我們都吃不了。」除了飲食控制外，也會勤勞健身及運動，為了在鏡頭前呈現最完美的一面下了許多苦工。

對於未來，幻藍小熊充滿想像，紛紛開起「夢想清單」，容容表示：「從小就聽著蔡依林的歌長大，唱跳歌手的夢想也是因為她才開始，夢想是有機會能跟前輩一起學習！」舞蹈擔當的XXIN希望有機會能和女團XG合作、Vicky則相當欣賞(G)-idle的舞台魅力；毓期望自己成為全能型的唱跳、影視多棲藝人，夢想與偶像車銀優合作；Ayeon也說：「很喜歡BLACKPINK的Jennie，很想一起做一次工作！光是想像和我喜歡的人一起工作，心情就會變好。」

幻藍小熊紀念專輯《FOR YOU》今展開預購，也推出限量的預購紀念品，包括有著官方LOGO的「專屬印記 小熊徽章組」，以及來自女孩們的親筆信，及每張都獨特的「小熊拍立得」。全新單曲將於10／18在各大數位音樂平台上線。