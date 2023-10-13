大陸江蘇蘇州市有名父親因有事需要出遠門，臨走前，竟只留給了2歲的兒子1袋零食，隨後就把孩子鎖在屋內，孩子每天在房間裡吃零食、看電視，到了第3天因為已經餓得受不了，甚至趴在窗戶邊，一直不停喊著「爸爸」，鄰居發現後，立即報警求助，目前警方已經介入處理。

據《百度新聞》報導，父親於近日告訴2歲的兒子，自己要出一趟遠門，很快就會回來，在臨走前，竟只留給了2歲的兒子1大袋的零食，還對兒子說「如果餓了，就吃零食，等我回來了再煮飯給你吃。」接著他打開電視，隨後便把孩子鎖在屋內，要他自己照顧自己。

孩子就這樣被父親關在租屋處，每天在房間裡吃零食、看電視，他也不知道父親到底什麼時候才會回來，到了第3天，小男孩已經餓得受不了了，趴在窗戶一直不停喊著「爸爸」，熱心的鄰居發現後，曾試圖聯繫男童父親，但對方卻關機了，根本找不到人，而因為擔心小孩發生危險，所以也立即報警處理，此外更送了一些食物給孩子。

此文一出，大批網友都非常心疼孩子，留言表示「這個孩子真的懂事得讓人心疼！他才2歲啊，被關了3天，每天一個人在這個小屋子裡，想想都可憐。」，也有人怒批「這個父親就算是為了賺錢，也不應該把2歲的孩子一個人留在家裡呀，要不是被好心的鄰居發現，孩子有可能就餓死在這個出租屋裡面了。」

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