南投縣一名劉姓老翁將老家贈與給長子，並且附上3個條件：孝順長輩、無償讓爸爸和阿嬤住到百年及過年要祭拜祖先。沒想到長子不但沒祭祖甚至想把老家賣掉，讓爸爸住到鐵皮屋去，老翁一氣之下告上法院，南投地院認為老翁提出條件合情合理，長子賣掉房產的意圖已經明顯違背爸爸條件，最後判爸爸勝訴，將房產歸還老翁。

但另外一個案例就沒這麼幸運。爺爺將房子送給長孫，結果孫子收到房子後對爺爺默不關心，爺爺氣孫子「把房產送給他後卻不來盡孝」最後告上法院卻被判敗訴。

恩典法律事務所創辦人蘇家宏在臉書上分享這兩個案例，為何同樣是長輩贈與想要收回，最後差別這麼大？關鍵在2個因素。

關鍵1：在「舉證贈與契約，所附的條件確實存在」，因為在法庭裡，被告有可能沒有說實話，縱使長輩覺得有把條件説清楚、講明白，但是晚輩可能「沒聽到」或「有聽沒有到」，被告只要否認有這條件，原告（長輩）就要舉證了。所以，贈與契約要白紙黑字寫下來，這樣對方才無法抵賴。

關鍵2：在「舉證對方沒有盡到所附的條件」，如果父親送兒子一棟房屋，要求兒子盡扶養義務，也有白紙黑字寫下來，結果兒子沒有盡到扶養義務，父親一狀告上法庭，兒子（被告方）可能說我都有拿現金給父親？或是主張每個月拿1萬5000元給父親就夠了。因為沒有說好金額，會讓法官不容易判斷。

所以贈與契約所附的條件越清楚越好，如果對方沒有照著做的話，可以撤銷贈與拿回房產。例如：

第一：約定子女多久返家探親一次，「人事時地物都很清楚」。

第二：約定子女每個月第幾日，支付給父親2萬5千元，並匯入XX銀行，XX帳號。

第三：是其他支出，例如：醫療費用、外籍看護薪資、老家修繕、稅金等等，都可約定由受贈與的子女負擔。

蘇家宏說，多數人下意識地會覺得，送給子女房產、錢財，子女就會很感激地孝順照顧我，其實不一定。贈與財產給子女時，如果不想讓自己淪落為「住鐵皮屋」的下場，最好就要先約定好。

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