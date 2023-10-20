一名男大生日前發文，說自己他花了50元買一張「今彩539」彩券，沒想到中了800萬元的頭獎，該名男大生昨日又在Dcard上分享，透露他只用了2天的時間，就把扣除稅金後所拿到的640萬元獎金全部花光。

男大生表示，他沒有把獎金花在休閒娛樂上，而是把錢全部拿去買了一張美元保單，以及買300張的市值型ETF「國泰台灣領袖50 ETF（00922）」，引發其他網友討論，不少網友說，不如投資房產當房東收租。

網友看法兩極，部分網友認同原PO買ETF錢滾錢、很有理財規劃，但也有網友說，「怎麼不買破房隔10間出租」、「去買舊公寓，隨便分5.6房，爽租窮忙族就發財了」、「800萬是我就拿去繳房屋頭期款買房了」、「不買房去買股票，傻了嗎」。

也有網友分享「今彩539」中獎機率似乎比較大，「研究過這類的，就知道539是最划算的，其他獎金更高，但中獎機率太低，沒中一切都免談」、「今彩539平均每一天都有人中頭獎，累積到現在數千個人中頭獎了」。