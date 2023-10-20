之前一名男大生買今彩539中頭獎800萬元，引起討論，如今那位幸運兒再度發文分享後續，他表示台彩頭獎是真的，但他的錢已經花光了，接著並分享他買了ETF「00922」共300張，然後又買了美元保單，引起網友熱議。

一名男網友在Dcard上分享，先前中今彩539的頭獎800萬，兌獎流程因法律關係不能公開，他只能說台彩頭獎是真的」錢是花光了！接著他就分享獎金的去向，首先他買了ETF「00922」共300張，然後又買了美元保單1張。從截圖中可見，他的證券資產高達467萬7540元，外幣存款則有195萬1483元。

男網友也補充說，因為他沒有很喜歡台積電，再加上投資喜歡保守一點，認為成分股至少要有金融股，然後買0050和006208，沒有當大戶的感覺，但是選擇00922可以買300張，心情上感覺很不一樣。另外他當然也拿了獎金的一部分出來玩樂。

貼文引起網友討論，「很開心你沒有拿這筆錢去賭博或大花特花，而是拿這筆錢去理財規劃，沾好運」、「讚哦！沒有把錢亂花，來吸一下好運」、「我相信今彩539頭獎是真的，但我對大樂透跟威力彩的上億頭獎是否每次中獎都有其人很好奇」。

另有不少網友懷疑這是創作文，但原PO在留言處分享「所得稅單」，只見上面寫著政府舉辦中獎獎金，金額為800萬元，扣除掉稅額160萬元，最終可以領到640萬元。