從事房仲工作已經超過20年的廖彥峯，以誠實為服務準則，就算客戶已經簽約成交，倘若發現有損客戶權益的狀況，仍會立即告知客戶，並不在乎成交破局、影響業績。他抱持著「自己不喜歡，就不要給客戶」的同理心來服務，也不斷教育旗下經紀人「詳實調查、誠實告知」的重要性，因而建立起好口碑，曾服務過的客戶都不斷地介紹親友給他們服務，讓他所帶領的台慶不動產高雄博愛忠言加盟店團隊，今年已累積超過8,600萬元業績。

助客戶釐清土地界線 促成更多成交機會

當有屋主委託銷售透天厝時，廖彥峯團隊都會提早建議屋主做「土地鑑界」，確認透天厝所有權所涵蓋的土地與鄰地是區分清楚明確，因為有些老舊透天厝若正好緊鄰巷道、或位在邊間，都有可能因三、四十年前的量測誤差、或是道路變更等原因，而產生問題。廖彥峯團隊在接受委託後，進行現況詢問調查時，除了透過地籍圖確認物件資料正確外，同時申請做土地鑑界。

「通常做土地鑑界的時機都是在雙方價格談到一致時，或是成交、過戶前才做。為避免後續發生糾紛，我們都會提早做準備。」廖彥峯分享，之前就有一間位在市區熱門地段的透天厝，才上架3天就成交，而土地鑑界的申請結果則在簽約後才出爐，報告出來時，才發現整排透天厝的二樓設計是有稍微凸出去的，而凸出去的部分垂直投影下來有重疊到水利局水溝蓋部分。

這樣的結果讓屋主和鄰戶的住戶都非常驚訝，因為住了四、五十年來，從沒有聽說整排透天厝二樓的設計是有凸出水利局的土地，而且這麼多年來也時常有房屋轉售，未曾有房仲說明或發現有這樣的狀況！

廖彥峯將誠實觀念傳承給團隊夥伴，贏得客戶高度信任，建立起好口碑。（圖片來源：永慶房產集團）

雖然涵蓋到水利局的面積相當微小，但廖彥峯仍堅持要向買方如實告知，並說明未來可能產生的問題。買方知道後，便想解除合約，廖彥峯能理解買方有疑慮，經過努力協商，讓買賣雙方協議無條件解除買賣契約。

雖然這次的成交破局，但買賣雙方都因為廖彥峯的細心和誠實，產生高度信賴，後續賣方仍繼續委託他賣屋並順利成交；而買方後來也成功的透過廖彥峯團隊找到心儀的物件，甚至還介紹有賣屋需求的友人讓廖彥峯團隊來服務。

廖彥峯指出，土地界線的爭議並不常見，特別是過去交易都沒問題的物件，屋主覺得麻煩不願意花錢申請土地鑑界，也是可以理解的，但他為了確保每個細節都沒有問題，甚至會自掏腰包幫客戶做鑑定，為的就是「賣的安心、買的安心、仲介做的也安心」。

台慶不動產高雄博愛忠言加盟店今年已累積創造8千多萬元業績，成績亮眼。（圖片來源：永慶房產集團）

寧願不成交 也不隱瞞事實

此外，客戶最在意、也時常碰到的則是「凶宅」問題。廖彥峯過去曾遇過有屋主在委賣時，明確告知為凶宅，反而是買方要求現況詢問調查書不要登載，理由是擔心貸款不好通過，或是貸款成數不理想。但這樣違反了他從業的誠實準則，在與屋主溝通後，屋主也認同這樣的想法，寧願不成交也不願隱瞞。

誠實告知確實會令一些特殊物件較難銷售，但廖彥峯與團隊的堅持，其實不僅保障了買方的權益，也避免屋主陷入更難處理的銷售糾紛。客戶的好口碑轉介，不僅吸引源源不絕的顧客上門，團隊中許多同仁也是慕名前來加入。

台慶不動產高雄博愛忠言加盟店成立至今8年，每日的早會、例會，廖彥峯總是不厭其煩地傳遞誠實理念，並以實際案例向團隊說明其重要性。廖彥峯認為，房仲是可以長久經營的事業，期許自己能將正確的觀念與經驗傳承，為產業帶來正向影響。而台慶不動產高雄博愛忠言加盟店優秀的業績表現，就是消費者對加盟店信任最好的證據，也是對廖彥峯的堅持最好的認可。

台慶不動產高雄博愛忠言加盟店│廖彥峯

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