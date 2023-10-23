曾經參與4次總統大選的親民黨主席宋楚瑜，最近提出「藍白合」的整合關鍵，或網友熱烈迴響，之後的動向，也頗受外界矚目。宋楚瑜今（25）日舉辦新書「公門好修行」發表會，內容以他在台灣省長任內的工作實務，以及不少危機處理的過程，自詡老師傅的他，希望透過此書，能讓現今的政治工作者，找回對人民的信心。

宋楚瑜表示，出版這本書，重點不是在「憶當年」，而是在「創新局」。很多人認為，當初為了「廢宋」而把省政府「廢了」沒什麼區別，但廢省後，政府的行政銜接、政務人才及資源分類能力皆已喪失，所以每次新內閣上任後，屢被批評為「童子軍治國」、「不食人間煙火」。

宋楚瑜周三發表新書談省府團隊。(戴志揚翻攝)

宋楚瑜指出，這本書主要分享省府裡的小故事，其實出版這本書的意義，不僅是分享給政治工作者如何找回人民的信心，還要幫當初辛苦的「省府團隊」正名，要讓社會大眾知道，當初的省府團隊是最勇於任事的公務員，也是最具執行力與行動力的公僕。

宋楚瑜也強調，新書中有提及，全世界的政治人物都要重新上課，要上的是「民生主義」與「政府效能」的課程，不是「強兵富國」、「船堅砲利」或認知作戰。現今民生問題不斷，政治人物要抱持「民生主義」與增進「政府效能」，才有辦法向外拓展，向上發展。