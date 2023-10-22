民眾黨總統參選人柯文哲22日下午回到故鄉新竹市舉辦新書簽名會，以無黨籍參選立委的妹妹柯美蘭也陪同出席，備受關注。被問到是否會找柯文哲站台？柯美蘭表示，所有人都可以來幫我站台，什麼色彩都要；至於是否會找其他非綠參選人站台，她則說若對方願意也很棒。

柯文哲今舉辦新書簽名會，與粉絲們合影之後，隨即展開簽書會。柯文哲致詞時提到，先前想說如何讓年輕人回去跟家裡長輩拉票。卻發現很多年輕人跟阿公、阿嬤沒有講話，他打算推出一本空白書，讓阿公、阿嬤與孫子一起寫，一生中最關鍵或最後悔的事。

柯文哲也鼓勵大家每個人寫出自己的歷史，盼建立有文化的社會，他也認為真正有感的政治，就是每個人都一點一點的改變，匯集起來就成為一股改變社會的力量。

柯美蘭也親自到場參加，被問到之後是否會找柯文哲站台，柯美蘭說，所有人都可以來幫我站台，什麼色彩都要。被追問也會找侯或郭嗎？柯美蘭則說，如果對方願意幫我站台，都覺得很棒。

被問到對藍白合的看法，柯美蘭說，她主張非綠大聯盟，任何色彩都有幫助，重點不在個人與黨的利益，而是如何讓國家的利益最大。因此目標一致才是重點，當然期待合作，但要找出最快的辦法，每個人要拿出誠意。

被問到覺得國民黨有拿出誠意嗎？柯美蘭則回應，她沒有細讀，但直覺是速度太慢，也想的很完整，但感覺上就是來不及，才會造成心不安，倒沒有說好或不好，而她個人認為，要迅速決定才是上策。

柯美蘭也說，任何1種協調方式，不用去掛上「沒有誠意」字眼，而是一定要迅速解決、前進才是重點，任何談判都不會一開始就成，不要先指責對方沒有誠意，大家立場不同，但如何合作才是重點。

至於是否擔心藍白合影響到自身選情，因竹市還有立委鄭正鈐？柯美蘭說，大家都很優秀，各自努力，每個人都經營很久，她認真工作也是培養自己，還不到最後關卡，大家都認真努力去做就好，不用談的那麼複雜，不是一就是零，沒有那麼嚴重。

萬一柯文哲幫鄭正鈐站台？柯美蘭則說，「我哥一定會幫我站台，想也知道，情理法的做法，不可能棄妹妹不顧，這是不可能」，她認為不用把黨派看得太嚴重，而是看這個人想要做的事情，不要被黨派給框架，把國家利益放最上面，才是人民福氣。

如何看待近期新竹市小一生沒有英文課本的問題？柯美蘭則認為是策略問題，她說無紙化可能來不及轉換，政策立意良善，但不能一下就翻轉，對學校來說會有困難，推廣上應分次進行，有緩衝才可能成功，她也說自己不喜歡攻擊，認為應該是還沒有談好。