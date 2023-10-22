周二（10／24）即將進入今年秋季的最後一個節氣「霜降」，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，「霜降」最大的課題首當其衝的是水星、火星合象沖逆行的木星跟天王星，因此特別容易跟家人、好友、客戶或另一半，因錢財跟價值觀的差異產生極大衝突。再加上冥王星即將暴衝，國際戰事也會加重，未來一個月將是關鍵，考驗著世界領導者的智慧。

邱彥龍分析霜降期間的星象變化，提醒大家這段期間人際關係特別容易因為面子問題以及太過自我，而陷入鬼打牆的困境中，工作上也容易遇到豬隊友，讓心情受到影響，嚴重得還要小心流血衝突。因此邱彥龍老師建議，這段期間最好暫時不要做出任何重大決定，先讓自己冷靜思考一個月，比較能做出正確判斷。另外，多多祈福拜拜或禱告、選擇隨身配戴關公飾品或十字架，或者多做善事，都會讓卡卡的狀況好轉或減輕。

好消息是，邱彥龍指出，土星在11月4日終於順行，壓力將被釋放，努力也會漸漸有所進展，人氣隨之提升，讓受困的靈魂得到解脫。但隨著冥王星爆沖，國家元首、地區領袖、政府單位、大企業家、老闆、名人、公眾人物，這段期間容易陷入亂局的衝擊震盪之中，最明顯的是全球戰事會加重，能否否極泰來，端看領袖的智慧。

但如果是個人面對這樣的亂局，邱彥龍認為，霜降時期反倒是轉運的好時機，除了可以配戴上述建議飾品外，儘量讓自己做到亂中有序也是一種方法，只要掌握「靜下來思考、釐清思路、重新整理規劃、懂得變通、擇善固執」五大要點，就有重生渡過難關的機會，也就是說，霜降期間火星最旺，凶事雖多，但只要保持積極勇敢跟熱情的生活態度，讓自己維持在大度量的高格局中，就能夠突破重圍。

邱彥龍引用《易林·屯之蹇》卦：『為季求婦，家在東海。水長無船，不見所歡。』來綜合說明霜降這段期間的局勢，容易有離別、拆夥、思念、鬱悶、負能量、死亡的狀況發生，建議亂世中唯有轉念、抱持正能量才是唯一解方。

慶幸的是，邱彥龍指出，化學、醫療、醫藥跟軍工行業都是霜降期間具有優勢的產業，另外，獅子座、天蠍座、摩羯座、雙魚座、處女座這段期間也有特別的好運，要懂得把握良機。