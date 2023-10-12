李玉璽、曹佑寧劇中是實驗室夥伴。（《火星上的維納斯》提供）

李玉璽開心與曹佑寧、邵雨薇合作。（《火星上的維納斯》提供）

CJ ENM HK愛情科幻影集《火星上的維納斯》找來李玉璽客串飾演曹佑寧和邵雨薇的「實驗室小夥伴」，高顏值3人組令觀眾直呼：「這個科學實驗室也太不科學了！」李玉璽表示，原本就認識兩位主演，所以工作起來很愉快。他還透露大家在拍攝片場一起煮火鍋，「有戲的人去拍戲，等戲的人就吃火鍋！」三人培養出如戲中的好感情。

有趣的是，李玉璽劇中角色意外與現實中類似，都曾在父親旗下工作，劇中他因科研工作缺乏經費，不得已只能向飾演劉亮佐的爸爸開口申請金援，卻被劉亮佐警告：「拿出點成績來！」過去在父親公司有沒有感受到來自父親的壓力？李玉璽認為：「壓力比較像是自己給自己的。」他剖析自己和爸爸李亞明之間的「老闆員工關係」，其實並非因為壓力，「比較是因為替對方著想，反而彼此變得綁手綁腳。」

李玉璽劇中一開始就呈現「失蹤狀態」，直到邵雨薇和曹佑寧穿越到火星才與這位多年不見的老友重逢，邵雨薇和曹佑寧皆感動不已，甚至因此落淚，不過李玉璽飾演的角色渾然不覺，他本人也帶著輕鬆的心情客串該角。

《火星上的維納斯》以新穎的手法探討性別議題，劇中邵雨薇來到只有男性的火星，人類全靠基因複製工程才能延續生命，李玉璽希望自己哪些基因被複製呢？他相當有自信地說：「除了鼻子過敏和皮膚過敏的基因，我好像都可以接受（被複製）！」但如果被傳送到只有女性的平行宇宙，他笑言：「我會先躲起來，避免變成被解剖研究的對象！」