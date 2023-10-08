李玉璽獲品牌邀請前往巴黎出席時裝週。（晴空鳥提供）

李玉璽獲品牌邀請前往巴黎出席時裝週。（晴空鳥提供）

李玉璽獲品牌邀請前往巴黎出席時裝週。（晴空鳥提供）

身材高挑、又有一張時尚臉與氣質的李玉璽，受夏姿青睞，邀請參加巴黎時裝週，第一次去巴黎的他，一切感覺都新鮮，還享受國際媒體與攝影師捕捉畫面的成就感，搞笑自封「國際禮遇璽」，且這趟時尚之旅，他走到哪都被要IG關注，堪稱是最先進的被搭訕。

李玉璽此行前往巴黎，除觀賞夏姿時尚大秀外，另外還有凱特王妃愛牌GraceHan首次贊助男藝人包款，讓李玉璽帶著本季新品「Ballet Lesson」百摺托特包，一起前往巴黎。他還去了奧賽、羅浮宮、凱旋門，並與好友周興哲相約碰面，笑喊在海外見朋友感覺特別。最讓他印象最深的就是剛好遇到一年一次的粉紅巴黎鐵塔，「去到那邊跟跨年一樣，滿滿都是人，一有燈光秀大家就尖叫，也收穫了幾張很漂亮的照片」。

李玉璽分享首次看秀觀點，認為看到全球不一樣文化背景的人穿著不同風格的裝扮來到同一個現場共襄盛舉，覺得很有意義，他也觀察到：「設計師怎麼呈現在作品上，整體的氛圍怎麼去強調這個主題，到一些小單品都是我會特別注意的。」他也觀察：「看到模特鞋子快掉或包包背帶滑落都會替他們緊張，同時觀察他們怎麼應對，覺得專業的果然是專業的，身邊很多人都沒注意到。」

李玉璽也特別注意到時尚單品的細節，如：「Leonard是一個主打輕盈的品牌，在秀上所有模特在走台步時頭髮都會特別呈現成一個蓬鬆跟飄逸的感覺，Shiatzy Chen是一種東方文化與時尚結合跟俐落剪裁的品牌，模特在走台步時就有一種大器的狀態。」問他是否想蒐集四大時裝週，他幽默：「希望可以獲得各大品牌青睞，讓我可以再當國際禮遇璽。」