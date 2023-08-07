李玉璽、李亞明父子檔今（7 日）出席金門酒廠一日店長活動。30歲的李玉璽被問到有沒有被爸媽催婚？李亞明表示沒有，而且也不排斥李玉璽先有後婚讓他當爺爺，笑說：「這樣最好。」開明的他說，因為他年輕時談戀愛為了形象總要躲躲藏藏，所以現在兒子交女友都可以大方帶回家。目前單身的李玉璽被問到，如果女友跟爸爸一樣愛喝怎麼辦？他開玩笑說，「如果2個都很失控，我就先自己喝醉」。

李亞明出道40幾年，今首度擔任一日店長，他笑說多虧兒子李玉璽，讓他體驗不一樣的工作，「很開心因為玉璽有很多不一樣的第一次。沒有來之前有點緊張，比以前的呆板記者會好玩」，李玉璽也趁機爆料李亞明趁空檔補喝高粱酒。

父子倆誰的酒量比較好？李玉璽笑言，李亞明比較有酒膽，而他為了照顧爸爸，喝到一個程度就會停下來，「我到家之前都會是清醒的，我會在外面揮發。過去也有斷片過啦，醒來發現在朋友家」，也透露剛出道時跟朋友在外面喝酒，朋友擔心她會有損形象，竟然將紙袋套在他頭上。

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