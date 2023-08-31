李玉璽穿防護衣，面對要料理面對雞跟鴨的心魔。（晴空鳥提供）

李玉璽星運大開，主持《營業中》獲好評。（晴空鳥提供）

李玉璽近期星運大開，除廠商商務邀約滿滿外，更挑戰演出台語劇，與首次接下整季的實境秀《嗨！營業中2》，他坦言接下主持棒前滿興奮的，「雖然什麼都不會，但能有不一樣的體驗很開心。」其實他在30歲後給予自己許多突破，並用「歸零」、「成長」、「重視自己」描述自己的蛻變。

他在節目裡表現沈穩，不時帶點小聰明的機智，深受觀眾喜愛，李玉璽透露平常喜歡觀察與瞭解周邊所有的人，這也是自己在創作靈感來源之一，他說這過程除體驗經營一家店辛苦，以及人與人之間的相處之外，更大的收穫是更認識了自己，很多認為自己做不到的事，最後都還是挑戰成功，

李玉璽自認容易對於無法掌握的事情感到害怕跟想要逃避，尤其實境秀節目標榜無腳本，讓他每次錄影都有「皮皮挫」之感，所幸隨著每一期的錄影，他秉持心態開放，積極體驗各種事物，促使自己逐漸跨出舒適圈，只是對於料理，向來害怕家禽的他，形容儘管已在網路上買了防護衣放在廚房的收納櫃裡隨時做好赴死的準備，笑喊面對雞跟鴨的心魔還是沒突破，喊話製作單位：「讓我下一季再繼續挑戰！」

李玉璽也說：「以前對料理的認知只有難，實際去接觸後，發現沒那麼恐怖，也開始找到有趣的地方。」他笑說日前回家，主動協助媽媽下廚，讓媽媽驚呼原來節目中都是真槍實彈，「兒子的廚藝真的有進步」。本周播出的《嗨！營業中2》邀請李玉璽爸爸李亞明來作客，感動兒子幫他上菜。