邵雨薇今（5）日出席保養品代言活動。男友吳慷仁稍早發文，除了為邵雨薇突然長腫瘤的貓「哥哥」集氣，再度提及六月底遭影射私生活混亂的「都市傳說」，表示最近還聽到其他耳語，才漸漸明白你不惹事，事還是來找你的道理。

邵雨薇說貼文她也還沒看，他從來沒有聽過關於吳慷仁的耳語，吳也不會主動跟他聊讓他心情不好的事情。六月底影射文一出，她說當下自己看過，並沒有直接聯想是吳慷仁，是過幾天大家一窩蜂在傳，她才知道。

事後她也有主動跟吳慷仁聊聊，要他多注意禮貌、謙虛、保持微笑，才不會被惡意潑髒水，惹毛太多人。