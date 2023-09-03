54歲女星何如芸去年9月結束19年豪門婚姻，回復單身狀態的她將精力投入工作當中，近年在電視劇《炮仔聲》、《婚姻結業式》、《一家團圓》、《加油喜事》都有精彩表現，她時常會在社群平台分享生活；近日她透露與郁方的友情細節，兩人的閨密情令不少人羨慕。

何如芸今（3）日於facebook發文，表示：「我想寫這篇想很久了。一直沒有落筆，是因為千絲萬縷，難以形容。」她透露郁方10月生日曾說想去絲路之旅，何如芸答應了，「無論如何，我都會陪她去。這個我最珍惜的朋友，時時把我放在心上的友人，任何要求，永遠兌現。」後來何如芸決定離婚，過了半年郁方才聽到消息，氣急敗壞地跑來找何如芸控訴「這麼重要的事妳怎麼沒跟我說？他們以為妳沒有天蠍座的朋友嗎？」當時郁方難過到哭了，之後出了一些負面新聞郁方仍為她不平，激動落淚。

何如芸坦承有一段時間很窮，郁方夫婦會約著她去家裡吃飯，什麼聚會都會帶著她，怕她餓怕她寂寞，就連郁方的公婆都對她很好，郁方公公曾對何如芸說：「我們家永遠歡迎妳，隨時。」讓她感到無比的力量和勇氣，當何如芸舉辦恢單party，感覺郁方比她還開心「比她自己的局還投入。全程她又喝又抱著伴唱機又唱又跳，留到最後一刻，直到半夜一點散場，放著老公孩子在家裡。」甚至何如芸單身後，郁方開始擔心她的未來，時刻留意合適對象。

這樣的友誼讓何如芸感嘆：「她愛我的心，是這麼深刻又明顯。寫不出這篇也是因為，想到一半我也要哽咽。有人說女人的友誼很善變，經不起考驗，那是因為沒有遇到真的知己吧？我想說：愛情確實很難一世，友情卻是歷久彌堅。」