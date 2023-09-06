少女製作人徐若瑄、未來導師邱勝翊（王子）、少女見證人歐弟（歐漢聲）、麻衣、愛紗、製作人詹仁雄，今（6日）出席女團選秀節目《未來少女》總冠軍錄影記者會。歐弟2021年與妻子鄭雲燦結束7年婚姻，女方近期2度被直擊與周湯豪吃火鍋、騎車等約會行程，歐弟今大方表示周湯豪是很好的人，且透露每周都會跟鄭雲燦碰面。

歐漢聲透露，他算是從小看周湯豪長大，「我覺得他是滿好的一位好青年，他媽媽也是看我長大，所以我覺得都還挺好的」，是否祝福2人的新戀情？還沒等他說話，詹仁雄就幫忙緩頰，「人家又沒有承認在一起，他是祝福孩子的媽」。

麻衣日前證實4月時與王泉仁簽字離婚，結束9年婚姻，今被問到有無追求者，她先是賣萌的假裝聽不懂中文意思，接著才笑說「還沒有，以後希望可以有，一切隨緣」。

眾人追問現場單身的王子、歐弟，比較喜歡誰？麻衣表示跟歐弟都有寶貝，可能2人會比較有話題，歐弟聽後開玩笑說：「感謝各位媒體在百忙之中來到我這邊，今天有個重要的事情宣布啊」，他也以勝利者姿態大喊，這故事告訴所有宅男王子跟青蛙，還是會有人選青蛙的。