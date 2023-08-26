麻衣（左）、愛紗回想當年身為女團「Sunday Girls」成員的趣事。（踢帕娛樂提供）

麻衣今年4月與台塑集團長孫王泉仁完成離婚手續，日前宣布正式復工，8年未上節目的她，將第一個復出節目獻給《未來少女》，與好姐妹愛紗出任「少女見證人」。身為女團前輩的麻衣，除了鼓勵少女們，也叮嚀：「彼此互相尊重避免衝突，團員的優點和缺點用心的去了解、互相cover才能走得長遠。」

麻衣和愛紗從《超級星期天》中「超級動員令之日本美少女」活動徵選組成「Sunday Girls」出道，這次擔任女團節目的見證人，麻衣有回到初心的感覺。她回想當年4個成員住在宿舍，24小時待在彼此的身邊，身材、健康與中文能力都會被嚴格控管，常常被限制不能吃冰的、減少糖分攝取 。

身為隊長的麻衣只要成員一違規就會被公司警告，她分享，有天夜裡已準備就寢 ，聽到客廳傳來怪聲，開門竟看到團員正打開冰箱偷偷在吃冰塊；愛紗也透露，當時每周都要進公司量體重：「麻衣明明瘦瘦的， 但她體重多了0.5公斤都要被罰1000元。」

同樣的情況在《未來少女》「幻藍小熊」團隊中也曾經發生，在第2次的公演中，成員Bido就因體重微幅增加而錯失上台機會，可見「身材管理」對於女團的重要性。《未來少女》每周六晚間8點在TVBS歡樂台播出，每周五晚間10點在中視播出。