34歲周湯豪當年拍攝天后蔡依林MV〈大丈夫〉出道，後來與蕭亞軒、拐拐等人傳過緋聞，近年最知名的緋聞女友是網紅「雀斑小姐」和女星C.Holly，但不了了之。今年4月周湯豪就被拍到與歐漢聲前妻鄭雲燦聚會並同吸一支電子菸，而近日再度被直擊約會嗑鍋，且女方已將之前的緋聞男友陳昊森生日的車牌給換了。

據《鏡週刊》報導，周湯豪與鄭雲燦出遊時總愛情侶裝扮，兩人從台北東區高檔火鍋店吃完飯出來，人一前一後走到台北市大安路，卻突然分開行動，鄭雲燦拐進巷弄內，原來她的車就停在路邊車格，仔細一看，發現她將當初代表自己和陳昊森生日的甜蜜車牌給換了。

周湯豪女人緣超好，出道後曾與鬼鬼、蕭亞軒傳出緋聞，然後跟雀斑小姐談了6年感情，去年又被目擊與女團HUR的C.Holly出遊，C.Holly還單獨進了他的工作室，只是事後周湯豪辯解，工作室借給朋友住是常有的事，不過周湯豪至今還沒有穩定女友，恐跟母親比莉有關，過去周湯豪無奈說媽媽管很寬，希望未來媳婦漂亮、乖、有身材，像是希望找仙女當媳婦，讓周湯豪無奈說：「誰不想要啊！她要求真的太高」。

此外，鄭雲燦前年8月和歐弟離婚後，不到3個月就被本刊捕捉到和陳昊森的過甚親密，鄭雲燦事後在粉絲群否認，但這段相差8歲的姐弟戀，最後還是宣告結束，陳昊森曾受訪時，坦言是因為外界給的壓力太大，而鄭雲燦在經歷兩位男神後，與年紀相仿的周湯豪相處良好，在半年已經被目擊兩次出遊。