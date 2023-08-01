交通部公路總局2015年製作英文編碼為BMW的車牌，其中最夢幻的「BMW-9999」決標金額達25.3萬。一名網友今天在路上親眼目睹「BMW-9999」本尊竟是TOYOTA，照片PO網立刻引發網友討論，直呼「買不起車子可以買車牌」；也有眼尖網友發現該輛車款價格237萬起，「沒有比寶馬（BMW）便宜」。
一名網友在臉書「路上觀察學院」社團貼出照片，他行徑三峽某路段時，驚見車陣中一輛黑色TOYOTA休旅車，車牌竟是「BMW-9999」，立刻拍照PO網，並發文寫下「25.3萬的BMW。」
許多網友紛紛留言「買不起車子可以買車牌」、「不敢相信BMW的車主居然沒有標這個牌」、「俗（便宜）啦！通常買這特殊車牌都是有錢人，車很多台。」
也有網友發現該車款為Toyota Sienna 7人座休旅車，官網價格為237萬起，直呼「這台售價也兩百多萬，沒有比BMW便宜」、「Sienna真的是大老闆的隱藏座駕之一，一台200至300萬之間，買得下去的都不簡單。」
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