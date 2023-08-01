時序進入8月，台灣吠陀占星權威李靜唯分析8月份吠陀占星運勢，提醒「地球絕地大反撲」，可能爆發洪水、颱風、乾旱等天災；各國房地產恐遭衝擊，歐美、澳洲等國銀行面臨倒閉危機；全球經濟動盪，政治局勢緊張；另外台灣也要留意登革熱、腸病毒等疫情捲土重來。

李靜唯指出，7月23日金星在獅子座開始逆行，7月25日水星也加入，水星、火星、金星3星同宮在獅子與逆行土星對沖，並和木星羅喉產生相位，杜蘇芮颱風重創大陸華北地區令人怵目驚心；土星代表歷史悠久的國家，逆行也是過去累積的業力大爆發，由於人類一直無所不用其極在破壞大自然資源，今年地球終於絕地大反撲，或許也是要讓人類徹底反省及改革的新契機。

今天（8月1日）滿月入摩羯，象徵那些受到洪水、野火等天災肆虐的政府及企業該好好收拾善後、撫慰民心，並深刻自我檢討，「究竟是天災還是『人禍』造成災情如此慘重？」

李靜唯表示，8月8日金星逆行回到巨蟹座與太陽合相，巨蟹座代表家園、田宅、不動產，金星逆行會造成不動產、糧食、汽車市場與金融市場的波動，各國領導人的決策將會影響房地產相關政策並衝擊房地產交易，尤其大陸及南韓等國家；同時也要密切注意歐美及澳洲等國銀行瀕臨倒閉或無法提領現金等危機再現。

8月18日太陽進入獅子座與逆行的土星對沖，土星代表保守和限制，太陽入廟意味領導力和政治權威會更加彰顯。當太陽與土逆對沖時，也意味著民主和極權國家的明爭暗鬥會浮上檯面，甚至引發政治領域的權力爭奪和外交衝突，政治家和領導者之間的對抗將會更加激烈，全球政治局勢也會陷入更加緊張和不穩定的局面。

此外，土星的限制能量將會導致民眾痛苦的情緒達到巔峰，尤其對政府決策和領導方式感到極端不滿，有可能通過示威、抗議和集會遊行來表達渴望改革的訴求。不過這段時間還是要特別注意極端天候造成的洪水、颶風、乾旱、野火，甚至火山爆發等天災，各國政府千萬不能掉以輕心。

李靜唯提到，8月19日火星進入處女座對位於牡羊座的木星與羅喉產生相位，火星代表行動、衝突和鬥爭，木星代表擴張和權力，羅喉代表不安定的因素；當它們形成相位時，可能引發全球範圍內的政治和軍事緊張局勢，國家之間的競爭和對抗也會加劇，導致地緣政治緊繃和衝突更加白熱化。

火星與木星的相位導致全球經濟和貿易方面的壓力增加，其中包括貿易紛爭、關稅增加、市場不穩定和競爭加劇。全球經濟將會面臨更加艱鉅的挑戰和不確定性；此外，火星入處女，將會重創民生服務業及醫療產業，台灣也要注意登革熱、腸病毒等疫情捲土重來，全球罹患憂鬱、焦慮、恐慌等精神官能症的人數也會直線上升。

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