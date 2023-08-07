教育部今天表示，8月1日新學期開始，有台大、台科大及北科大等3校實施一學期16周制度，而台北大學及暨南大學則可望於113學年跟進。

台大、台師大、台科大等三校組成的台灣大學系統，從去年8月起，將每學期18周改為16周，不過台大、台科大已經完成學則修改，但台師大則沒有。另北科大也要推動一學期16周制度。因此，根據教育部的資料，今年8月起推動一學期16周的有台大、台科大及北科大。

此外，台北大學也在今年初向教育部申請每學期16周制度，並在7月下旬獲得教育部完成備查，成為國內第4所獲得教育部同意實施的大學。

不過台北大學表示，校方之前在行政會議決議已先設下目標，若5月底之前獲教部備查通過，今年8月起新學年就推動一學期16周，若5月底尚未備查完成，112學年就維持「16＋2」。

台北大學說，由於教育部7月下旬才通過備查，所以新學期仍沿用「16＋2」，但會要求老師，盡量在16周內完成進度，為113學年正式實施每學期16周制度做準備。

暨南大學校長武東星表示，他們早在兩年前就實施「16＋2」制度，16周上正式課程，最後2周由老師彈性安排。不過老師對於每學期16周有不同看法，有些人支持、有的則表示課程上不完，因此學校仍持續蒐集意見，預計113學年有可能實施每學期16周制度。

教育部表示，依《大學法》施行細則規定，大學學分之計算，原則以授課滿18小時為一學分。目前於學則訂定學期周數彈性之學校，學則規定仍以授課18小時學分為原則，實驗或實習每學期36至54小時為1學分，但課程得於16周內完成。