8月16日是農曆7月1日，當天是鬼門開的日子，也是「鬼月」的第一天，塔羅牌老師艾菲爾在《靈匣網》運勢專欄指出生肖豬、牛、虎、猴、鼠在鬼月期間易有衰事纏身，恐發生意外或破財危機，在職場也容易遭小人迫害，甚至感情也可能有糾紛，需特別注意。

▍生肖豬

生肖豬在鬼月易因血光之災導致金錢不足，尤其是4月出生的生肖豬特別容易破財。另外，生肖豬除了生活上需多加注意外，建議可以隨身攜帶灰月光石保平安。

▍生肖牛

生肖牛在鬼月期間需多注意健康狀況，否則容易因為疲勞過度而引發疾病，尤其是10月出生的生肖牛，需特別注意，建議可配戴藍虎眼手鏈來去除晦氣。

▍生肖虎

生肖虎在鬼月需注意交通安全，尤其是7月出生的生肖虎，特別容易在開車時發生車禍，所以建議男生配戴觀音，女生佩戴佛珠，就能閉關擋煞。

▍生肖猴

生肖猴在鬼月做事需特別小心謹慎，尤其是1月出生的猴，在職場中需盡可能保持低調，千萬不可多管閒事，少與同事談論八卦，以防惹禍上身，建議可佩戴黑曜石擋煞氣、防小人。

▍生肖鼠

生肖鼠在鬼月需注意感情問題，可能有爛桃花纏身，讓他們鬼迷心竅，最有可能遇上桃花劫，容易引起家庭糾紛，尤其是7月出生的生肖鼠，建議佩帶葡萄石手鏈，就能逢兇化吉。