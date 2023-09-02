43歲日籍藝人麻衣今年結束與王永慶長孫王泉仁的9年婚姻後全面復出，她近來受訪時，談到前夫總態度低調、不出惡言，對此，知名律師馬在勤表示，他認為麻衣的情況和王泉仁另一位前妻李晶晶完全不同，「不出惡言並不代表她沒有恨」，認為麻衣只是恨在心裡口難開，可能礙於保密協定才選擇不說，而李晶晶因為家世背景，才能在這樁婚姻中放下，保有自尊。

王泉仁過去和首都客運千金李晶晶有過一段婚姻，兩人當時為了離婚鬧上法庭，爭執得相當難堪，最後決定和解成為永遠的家人，李晶晶後來談到王泉仁也多半祝褔。對此，馬在勤律師昨(1日)在《新聞挖挖哇》表示，麻衣的狀況和李晶晶完全不同，恨或不恨外表看不出來，全在麻衣心中那把說不出口的尺。

馬在勤談麻衣（5:22起）。（影音／取自新聞挖挖哇！ Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

至於麻衣到底恨不恨前夫？馬在勤認為她心中應該多半是無奈，就他經手過的婚姻官司中，有愛就一定有恨，但「重點就是Reset」，意指重新出發、重新開機才是最重要的，一旁的狄志偉則笑說：「或是帶著錢重新出發」，馬在勤指出，不論是帶著恨或者愛重新出發都好，只是如果放下恨選擇愛，「愛的包容性比較大」。

話鋒一轉，馬在勤說，像李晶晶是本身家中就有錢，雖然跟王泉仁的家產無法比，但仍保有自尊，當時在婚姻中忍受不了就能隨即選擇離婚，「那麻衣就不一樣，麻衣可能比較弱勢一點，她會覺得說至少夫家還好，願意繼續忍耐」，會放下一切選擇離婚簽字的原因應該是看破這一切，認為不該被侷限住，要重新出發了，一旁來賓也說，聽說王文洋其實也對她這個無緣的媳婦不錯，或許有勸過麻衣留住這位置，也許有一天可以媳婦熬成婆，但麻衣應該是忍無可忍，才決定一刀兩斷重獲新生。