許瑋甯今（6日）爆出在懸疑劇《她和她的她》和吳慷仁的強暴戲太逼真，讓許瑋甯至今仍有陰影，甚至傳出許瑋甯見到吳慷仁還會害怕，近期可能不敢和他合作，對此，許瑋甯稍早在臉書否認此事：「我記得的怎麼不一樣？同台花絮都很開心內」。

許瑋甯在懸疑劇《她和她的她》飾演個性高冷的職場女強人，和戲裡狡猾的吳慷仁有很多對手戲，還有一場在辦公室侵犯戲「霸王硬上弓」，吳慷仁力道和拍攝情境太過逼真，許瑋甯掙扎、脫逃，驚恐又懼怕，整場戲的動作激烈又恐怖，還爆許瑋甯至今仍有陰影，只要想起就會驚恐再現，導致許瑋甯見到吳慷仁還會害怕，近期可能不敢和他合作。

對此，許瑋甯稍早在臉書發文：「我記得的怎麼不一樣？同台花絮都很開心內...到底是有多怕啦？」還貼出2個思考的貼圖，否認傳言。而許瑋甯經紀人先前則回應《鏡週刊》，強調沒有這回事，雙方拍攝有充分溝通，也很有安全感，未來有機會還是會繼續合作。