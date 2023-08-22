《有生之年》將於9月17日全球首播。（TVBS提供）

TVBS原創劇集《有生之年》由林心如擔任製作人，領軍金獎團隊編劇杜政哲、導演許肇任、林志儒，網羅實力派演員吳慷仁、張榕容、鄭元暢、林哲熹、楊貴媚、喜翔、孫可芳、方志友以及新生代演員謝展榮攜手演出，去年9月開鏡，時隔1年即將於9月17日全球首播，主創團隊、演員們開心的在七夕情人節上午9點17分同步於社群平台向外界宣布這個好消息，主視覺海報與首波前導片花「回家篇」、「愛情篇」同日釋出，令粉絲又驚又喜。

吳慷仁、鄭元暢、林哲熹飾演高家三兄弟。（TVBS提供）

《有生之年》以「高家一家人」為核心，故事由異鄉遊子高嘉岳（吳慷仁 飾）一句「我回來了」揭開序幕。高嘉岳感情、事業雙雙卡關，打算與世界告別之前，回家探望家人，沒想到卻發現每一個人都活得不如他預期，家人間的羈絆是否會改變他原本的告別計畫，令人十分好奇。

前導片花「回家篇」中，吳慷仁開店因經營不善找人頂讓，卻遭接手的老闆嗆聲：「我把你整間店都頂下來了，我連你的人生我都頂了！」回到老家又被二弟鄭元暢碎念「啃老」，更甚質問：「你不覺得你的人生很失敗嗎？」，就連么弟林哲熹也拒絕他的擁抱，人生歸零又無所依靠的的吳慷仁，默默對著父親喜翔吐露心聲：「想家了！想說回來看看你們。」

與「回家篇」惆悵的氛圍不同，「愛情篇」揭示男主角高嘉岳的感情觀－「人生再荒謬，還是要繼續愛」，吳慷仁將與三位女性各自有著不同的感情發展。無論是急於買保險套，卻被女友姚以緹告知懷孕，但小孩不是他的，或是驚喜重逢高中同學張榕容的「好久不見」，再到被孫可芳調情：「想歪不如想我！」戀愛的變化莫測，也讓他直呼：「感覺到了，就會想緊緊抓著它。」

對於重磅大戲《有生之年》定檔將開播，製作人林心如、編劇杜政哲及主要演員們都難掩欣喜之情，紛紛在網路上與粉絲分享喜訊。吳慷仁還幽默地寫道：「哪裡播…？！？我晚些告訴你」；鄭元暢除了透露新戲會讓人會心一笑，更自曝被哥哥吳慷仁說他偶包很重；新生代演員謝展榮則可愛地自我介紹起來：「我是高丞佑，我今年高二，熱音社，單身。最近有一齣戲要上了，叫《有生之年》。」粉絲也回應：「超期待！」、「等好久了。」