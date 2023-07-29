許瑋甯（左起）、陳意涵、林心如、郭雪芙、陳昊森、章廣辰、周興哲開心搭熱氣球。（TVBS提供）

林心如在 TVBS《光開門就很忙了》擔任寵物友善民宿店長，她本周日（30日）請假，由周興哲擔任代理店長，不料成員們在她離開後立刻卸下壓力，完全放鬆。每位各種憋不住行為包括：佔據好幾間客人房休息、忘記事務處理、動作慢條斯理等，成員們的本性全面曝光，人設全翻，甚至還狠虧店長林心如：「出一張嘴。」

餐飲總監周興哲自願擔任代理店長，被成員指控早有滿滿「地下店長」事蹟。不僅第一次會議壓軸到場；在章廣辰、陳昊森整理房務時，周興哲默默跑去打高爾夫球，被陳意涵、郭雪芙抓包。陳意涵談代理店長時笑說：「周興哲很適合當店長，因為他很會指使人。」周興哲也搞笑表示：「很能體會心如姐的任務，負責指派工作就好。」當起代理店長非常到位。

而活動組長陳意涵規劃熱氣球活動給客人許瑋甯，擔任地勤組的郭雪芙、周興哲、章廣辰、陳昊森凌晨3點起床，出發前往搭建熱氣球，章廣辰擔任風口手大職順利讓熱氣球展開，則備受讚賞，不過有懼高症的他，聽到大家都要搭，也跟著答應，未料一上去後雙腳腿軟狂發抖，章廣辰說：「我有懼高，但教練說不上去會後悔，我就答應了。」林心如也說：「雖然我很怕，但廣辰比我還緊張，他一直抓著我的手，手都冰的。」