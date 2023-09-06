女星許瑋甯在懸疑劇《她和她的她》中與吳慷仁有不少對手戲，其中男方在劇中一場在辦公室「霸王硬上弓」許瑋甯的戲，讓觀眾看了都捏了把冷汗，連許瑋甯先前受訪表示，拍完戲後看到吳慷仁仍會感到害怕，如今卻傳出她因此不敢同台吳慷仁；對此，許瑋甯經紀人回應「沒有這回事」。

根據《鏡週刊》報導，在Netflix懸疑劇《她和她的她》劇中，吳慷仁在戲裡一系列變態行徑，加上一場在辦公室「霸王硬上弓」的戲，讓許瑋甯受訪時坦言，拍完戲後看到吳慷仁仍會感到害怕及不舒服，不管是他的微笑還是眼神，只要吳慷仁靠近她，身體跟心情都有「你想幹嘛」的想法。

如今卻因此傳出害怕與吳慷仁同台，對此，許瑋甯經紀人回應：「沒有這回事，拍攝當時雙方有充分溝通，也很有安全感，未來有機會還是會繼續合作」，至於吳慷仁目前尚無回應。

事實上，吳慷仁曾在臉書分享演出心得，直呼：「能說句真心話嗎？如果現實生活中碰到我飾演的角色，這樣的人，女孩兒們請不要猶豫，馬上報警，這種人要接受法律的制裁！！！把他抓起來！！！，被Danny氣死（角色名）」然而，有網友留言表示：「太壞（但看得好過癮），邱澤看完應該拳頭都硬了」，吳慷仁也幽默回應：「我也硬」，可見他演技大獲好評。

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