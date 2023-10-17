以電影《請問還有哪裡需要加強》入圍金馬60最佳新人的歌手春風，17日受邀參加ALLSAINTS 2023秋冬皮衣新品發佈，與邵雨薇、郭雪芙、高爾宣等人一同現身，首度現身時尚活動的他十分緊張，面對記者的提問都略帶驚慌，他坦言自己並不擅長穿搭，平常最常穿的以襯衫為主，關於金馬的戰袍的提問他也表現的十分緊張，現場郭雪芙、邵雨薇機智救場笑說「還是你要穿我這套。」
來化解現場的尷尬氣氛。
邵雨薇、郭雪芙在活動上也略帶性感的甜酷裝扮現身，前者罕見耍辣以短版的黑色上衣搭配亮片緊身裙巧露纖腰，再搭配短版的飛行夾克以「要穿不穿」的方法，展現率性氣場;後者則以平口黑色洋裝搭配過膝皮靴亮相，上身辣秀事業線、腰間的抓皺設計則將原就纖細的腰，修飾得更加玲瓏有致。
將ALLSAINTS A11專門店當自家衣櫃的高爾宣，笑說自己早就把該收的單品收入囊中，此次現身他則以最經典的皮衣搭配紅色格紋外套亮相。
以皮衣起家的ALLSAINTS 每件皮革外套都是由專業皮革工匠製作，經典皮衣系列以傳統騎士風格為主軸外型搖滾狂放，其中女裝的CARGO羊皮皮衣及男裝CONROY羊皮皮衣，又帶有一點復古仿舊的設計，除經典款式外本季還推出限定色，如女裝皮衣的Leather Rainbow系列推出季節限定的火焰紅、鐵石灰、翡翠綠、黑白拼接等顏色。
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