邵雨薇CALLIE短板飛行員外套1萬3500元、CIARA長袖造型上衣2800元、JUELA千鳥格紋亮片短裙7300元、WINONA CHUNKY造型項鍊9000元、ZOSIA拉鍊造型手鍊5100元、ZOSIA拉鍊造型耳環3400元。（ALLSAINTS 提供／林欣儀台北傳真）
邵雨薇CALLIE短板飛行員外套1萬3500元、CIARA長袖造型上衣2800元、JUELA千鳥格紋亮片短裙7300元、WINONA CHUNKY造型項鍊9000元、ZOSIA拉鍊造型手鍊5100元、ZOSIA拉鍊造型耳環3400元。（ALLSAINTS 提供／林欣儀台北傳真）
郭雪芙CASSIE LEA皮革洋裝1萬4600元、REINA牛皮高筒靴1萬9700元、STAR造型項鍊8000元、WINONA CHUNKY造型手鍊6000元。（ALLSAINTS 提供／林欣儀台北傳真）
郭雪芙CASSIE LEA皮革洋裝1萬4600元、REINA牛皮高筒靴1萬9700元、STAR造型項鍊8000元、WINONA CHUNKY造型手鍊6000元。（ALLSAINTS 提供／林欣儀台北傳真）
高爾宣TONA短版羊皮外套2萬2500元、GLENDALE格紋襯衫5000元、CURTIS仿舊直筒牛仔褲6700元、公羊頭軍牌造型項鍊1萬800元、RAMSKULL造型手鍊1萬1800元、KNOX麂皮低筒休閒鞋。（ALLSAINTS 提供／林欣儀台北傳真） 
高爾宣TONA短版羊皮外套2萬2500元、GLENDALE格紋襯衫5000元、CURTIS仿舊直筒牛仔褲6700元、公羊頭軍牌造型項鍊1萬800元、RAMSKULL造型手鍊1萬1800元、KNOX麂皮低筒休閒鞋。（ALLSAINTS 提供／林欣儀台北傳真） 
ALLSAINTS DREN 撞色騎士皮衣，2萬200元。（ALLSAINTS 提供／林欣儀台北傳真）
ALLSAINTS DREN 撞色騎士皮衣，2萬200元。（ALLSAINTS 提供／林欣儀台北傳真）
ALLSAINTS ARK 騎士皮衣，2萬8100元。（ALLSAINTS 提供／林欣儀台北傳真） 
ALLSAINTS ARK 騎士皮衣，2萬8100元。（ALLSAINTS 提供／林欣儀台北傳真） 
ALLSAINTS DALBY 短版麂皮騎士皮衣，1萬6900元。（ALLSAINTS 提供／林欣儀台北傳真） 
ALLSAINTS DALBY 短版麂皮騎士皮衣，1萬6900元。（ALLSAINTS 提供／林欣儀台北傳真） 
ALLSAINTS DALBY 鉚釘羊皮騎士皮衣，1萬9100元。（ALLSAINTS 提供／林欣儀台北傳真）
ALLSAINTS DALBY 鉚釘羊皮騎士皮衣，1萬9100元。（ALLSAINTS 提供／林欣儀台北傳真）

以電影《請問還有哪裡需要加強》入圍金馬60最佳新人的歌手春風，17日受邀參加ALLSAINTS 2023秋冬皮衣新品發佈，與邵雨薇、郭雪芙、高爾宣等人一同現身，首度現身時尚活動的他十分緊張，面對記者的提問都略帶驚慌，他坦言自己並不擅長穿搭，平常最常穿的以襯衫為主，關於金馬的戰袍的提問他也表現的十分緊張，現場郭雪芙、邵雨薇機智救場笑說「還是你要穿我這套。」

來化解現場的尷尬氣氛。  邵雨薇、郭雪芙在活動上也略帶性感的甜酷裝扮現身，前者罕見耍辣以短版的黑色上衣搭配亮片緊身裙巧露纖腰，再搭配短版的飛行夾克以「要穿不穿」的方法，展現率性氣場;後者則以平口黑色洋裝搭配過膝皮靴亮相，上身辣秀事業線、腰間的抓皺設計則將原就纖細的腰，修飾得更加玲瓏有致。

將ALLSAINTS A11專門店當自家衣櫃的高爾宣，笑說自己早就把該收的單品收入囊中，此次現身他則以最經典的皮衣搭配紅色格紋外套亮相。  以皮衣起家的ALLSAINTS 每件皮革外套都是由專業皮革工匠製作，經典皮衣系列以傳統騎士風格為主軸外型搖滾狂放，其中女裝的CARGO羊皮皮衣及男裝CONROY羊皮皮衣，又帶有一點復古仿舊的設計，除經典款式外本季還推出限定色，如女裝皮衣的Leather Rainbow系列推出季節限定的火焰紅、鐵石灰、翡翠綠、黑白拼接等顏色。

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#春風 # 邵雨薇 # 郭雪芙 # 高爾宣