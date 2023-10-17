邵雨薇CALLIE短板飛行員外套1萬3500元、CIARA長袖造型上衣2800元、JUELA千鳥格紋亮片短裙7300元、WINONA CHUNKY造型項鍊9000元、ZOSIA拉鍊造型手鍊5100元、ZOSIA拉鍊造型耳環3400元。（ALLSAINTS 提供／林欣儀台北傳真）

郭雪芙CASSIE LEA皮革洋裝1萬4600元、REINA牛皮高筒靴1萬9700元、STAR造型項鍊8000元、WINONA CHUNKY造型手鍊6000元。（ALLSAINTS 提供／林欣儀台北傳真）

高爾宣TONA短版羊皮外套2萬2500元、GLENDALE格紋襯衫5000元、CURTIS仿舊直筒牛仔褲6700元、公羊頭軍牌造型項鍊1萬800元、RAMSKULL造型手鍊1萬1800元、KNOX麂皮低筒休閒鞋。（ALLSAINTS 提供／林欣儀台北傳真）

ALLSAINTS DREN 撞色騎士皮衣，2萬200元。（ALLSAINTS 提供／林欣儀台北傳真）

ALLSAINTS ARK 騎士皮衣，2萬8100元。（ALLSAINTS 提供／林欣儀台北傳真）

ALLSAINTS DALBY 短版麂皮騎士皮衣，1萬6900元。（ALLSAINTS 提供／林欣儀台北傳真）

ALLSAINTS DALBY 鉚釘羊皮騎士皮衣，1萬9100元。（ALLSAINTS 提供／林欣儀台北傳真）

以電影《請問還有哪裡需要加強》入圍金馬60最佳新人的歌手春風，17日受邀參加ALLSAINTS 2023秋冬皮衣新品發佈，與邵雨薇、郭雪芙、高爾宣等人一同現身，首度現身時尚活動的他十分緊張，面對記者的提問都略帶驚慌，他坦言自己並不擅長穿搭，平常最常穿的以襯衫為主，關於金馬的戰袍的提問他也表現的十分緊張，現場郭雪芙、邵雨薇機智救場笑說「還是你要穿我這套。」

來化解現場的尷尬氣氛。 邵雨薇、郭雪芙在活動上也略帶性感的甜酷裝扮現身，前者罕見耍辣以短版的黑色上衣搭配亮片緊身裙巧露纖腰，再搭配短版的飛行夾克以「要穿不穿」的方法，展現率性氣場;後者則以平口黑色洋裝搭配過膝皮靴亮相，上身辣秀事業線、腰間的抓皺設計則將原就纖細的腰，修飾得更加玲瓏有致。

將ALLSAINTS A11專門店當自家衣櫃的高爾宣，笑說自己早就把該收的單品收入囊中，此次現身他則以最經典的皮衣搭配紅色格紋外套亮相。 以皮衣起家的ALLSAINTS 每件皮革外套都是由專業皮革工匠製作，經典皮衣系列以傳統騎士風格為主軸外型搖滾狂放，其中女裝的CARGO羊皮皮衣及男裝CONROY羊皮皮衣，又帶有一點復古仿舊的設計，除經典款式外本季還推出限定色，如女裝皮衣的Leather Rainbow系列推出季節限定的火焰紅、鐵石灰、翡翠綠、黑白拼接等顏色。