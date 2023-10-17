西施柚是彰化縣花壇鄉知名的特產，花壇鄉農會開發了西施柚果粒飲、柚香沐浴球及柚香擴香石等周邊商品。（孫英哲攝）

彰化縣花壇鄉公所今天在花壇鄉農會旁停車場宣傳「萬聖西施趴踢秀—柚來了」活動，邀請鄉親28日前來茉莉花壇夢想館參加西施柚節。花壇鄉農會指出，今年的西施柚品質與甜度均佳，歡迎大家來品嚐最好吃的西施柚！

花壇鄉農會總幹事顧碧琪說，花壇鄉西施柚安全種植，品質檢驗後才會包裝銷售，今年生長及收成時遇颱風影響，雖多少都有損耗，但收成仍算穩定，平均售價每斤40元左右，另有分級包裝品質更好，價格可達80元至100餘元。

顧碧琪表示，花壇鄉西施柚較文旦果肉細緻、水分較多、甜度較穩定，邀請大家10／28來花壇鄉茉莉夢想館參加活動，好吃好玩又好買，又有萬聖節PARTY活動；另外，農會為了茉莉花與西施柚推出了「茉莉茶柚吸凍」的凍飲，喜歡嚐鮮的民眾可試試。

彰化縣長王惠美指出，花壇鄉有竹筍、茉莉花、西施柚等農特產品，其中西施柚種植在八卦山上，因土質與氣候，霜降之後，西施柚特別甘甜，不僅有柚香還非常多汁。

花壇鄉長顧勝敏說，現在花壇西施柚可說是全國知名，還沒上市時就已經很多人前來預購，造福了在地柚農。