國道3號雲林縣斗六段21日發生4死22傷重大車禍，1輛遊覽車與1輛自小客車碰撞，造成遊覽車內1對母子、自小客車男駕駛與女乘客死亡，其中自小客車陳姓男駕駛為雲林縣土庫鎮人，雲林縣長張麗善23日前往虎尾殯儀館慰問家屬，死者老父痛哭喊著「為何要走這條路啊」、「我真正有夠痛苦」。

52歲陳姓死者住在台中市但設籍土庫鎮，靈堂因此設於雲林縣虎尾鎮殯儀館，23日下午1點許，死者81歲父親在親友攙扶下，放聲大哭走進殯儀館，因心力交瘁只能先坐在在靈堂外休息，口中不停說「為何要走這條路啊」、「我真正有夠痛苦」、「可憐啊」，聞之令人鼻酸。

張麗善握著老人家的手，不斷安慰請他節哀，聽著老人家的哭聲，張也眼框泛紅流下眼淚，事後表示將由縣社會處全力提供慰問與救助，同時呼籲國道車速快，駕駛絕不要為了搶快而超車，希望大家都能保持安全車距，避免憾事再發生。

死者2姊難過指出，弟弟沒有結婚，1個人在台中工作，父親很疼弟弟，聽到弟弟車禍身亡，年邁的身體支持不住，休養了1天才能行動，來到殯儀館幾乎走不動，但堅持要到靈堂看最後一眼。感謝縣府、土庫鎮公所的關心，也希望肇事司機負起責任，讓弟弟能夠安息。