雲林縣政府為行銷縣內農產品，打造「雲林良品」品牌，透過跨區性與全國性線上通路銷售平台，成功打響品牌知名度，為進一步強化品牌形象，23日在虎尾鎮農會宣布設置「雲林良品，必屬精品」專區，於全縣設置40餘處銷售據點，讓民眾可以更便利選購。

雲林縣是台灣的糧倉，也是最大的蔬果、畜產中心，縣府因此成立在地共同品牌「雲林良品」，透過縣府嚴選、把關、輔導，讓雲林的農畜牧產品、農產加工品，透過品牌加持共同行銷，此次「雲林良品，必屬精品」專區設置記者會，特別由雲林縣長張麗善為大家解說。

張麗善表示，品牌的建立與經營，是一個不斷創新與鞏固的循環過程，除了接軌國際，打造產業減碳與淨零綠生活，更需要鞏固與擴展消費者對於「雲林良品」的品牌認知度、廣度及認同感，因此規畫於縣內農會、遊憩據點、特色景點，設立「雲林良品，必屬精品」專區。

專區地點包括虎尾鎮農會5個銷售點、西螺鎮農會6個銷售點，以及古坑鄉農會、林內鄉農會、瑞春醬油觀光工廠、虎尾驛、雲林記憶COOL、虎尾厝‧SALON、綠色隧道驛站、西螺服務區南站、斗南火車站、古坑服務區、虎尾布袋戲館、瓊埔合作農場、虎尾高鐵雲林物產館等40餘處。

縣農業處處長魏勝德指出，專區除展現品牌業者團結力與產品多元性，同時也可增加民眾購買與認識產品的管道。期盼透過專區的設立，讓前來雲林觀光的遊客們，在雲林漫遊期間，都可以購買到各種「雲林良品」，不只玩得開心、吃得開心，更能把美味帶回家與親友分享。